Qué país de la Concacaf tendrá más jugadores en Champions League

Héctor Herrera y Jesús Tecatito Corona esperan ver minutos en el partido de la primera fecha de la Champions League 2021-22 (Fotos: Twitter @r21_rod / @odragao1893 / @andremarinpuig // Reuters)

La temporada 2021-2022 de la Champions League ha comenzado, los partidos en la fase de grupos serán la primera estancia en la que los equipos europeos se verán las caras. Las escuadras del viejo continente jugarán la primera jornada con la intención de sumar tres puntos. Los jugadores de la Concacaf tendrán participación y Estados Unidos será el país que más miembros tendrá en el certamen.

La confederación de Centroamérica llevará a competir por la orejona a futbolistas de México, Estados Unidos y Canadá, en su mayoría. El país de las barras y las estrellas tendrá a once jugadores en el torneo; serán cuatro mexicanos y entre los más sobresalientes se encuentran parejos los Ticos y canadienses con uno.

Los aztecas serán representados por Héctor Herrera en el Atlético de Madrid, los colchoneros enfrentarán al Porto de otro connacional, Jesús “Tecatito” Corona. El encuentro de la fecha uno del grupo B, que lo comparten con Milán de Italia y el Liverpool de Inglaterra.

Héctor Herrera y Jesús Corona se verán las caras en el partido de Atlético de Madrid vs Porto de la Champions League 2021-22 (Foto: @jesustecatitoc / @h_herrera16)

El siguiente mexicano en espera de minutos internacionales es Edson Álvarez con el Ajax de Holanda. La escuadra de los Países Bajos se medirá ante el Sporting de Lisboa. Ambos comparten sector con el Besiktas de Turquía y el Borussia Dortmund de Alemania.

Quien se esperaba que fuera registrado con el Lille de Francia era Eugenio Pizzuto, pero para su mala suerte, no podrá disputar la fase de grupos del campeonato europeo. Tampoco ha tenido la mejor participación en la Ligue One, pues no ha debutado en el primer equipo. Actualmente son campeones del torneo francés, donde le ganaron al PSG.

De otra manera, los norteamericanos tendrán en el máximo torneo a nivel de clubes a Christian Pulisic, que se perderá el partido del Chelsea contra el Zenit de Rusia debido a una lesión que arrastró en las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022.

Chirstian Pulisic se perderá la primera jornada de Champions 2021-22 por lesión (Foto: EFE/EPA/David Ramos)

Otro jugador que se esperaba tuviera minutos, era Sergiño Dest, el lateral derecho del FC Barcelona se mediría ante el Bayern Munich. Para su mala fortuna no fue requerido por Ronald Koeman, pues optó por Sergi Roberto para cubrir esa posición. En ese cotejo, el lateral izquierdo del equipo bávaro, Alphonso Davies sí tuvo minutos y participó en la victoria de los teutones.

Con la Juventus, Weston McKennie visitó al Malmo, donde no vio minutos. Otro lesionado para la primera jornada fue Giovanni Reyna, el canterano del Borussia Dortmund sufrió una lesión muscular. El atacante del Young Boys, Jordan Siebatcheu, anotó en el partido contra el Manchester United y se llevaron el triunfo los suizos.

El resto de futbolistas estadounidenses que verán y vieron acciones son Brenden Aaronsosn del Salzburg, Tim Weah, compañero de Pizzuto, y John Broks en el Lille contra el Wolfsburg. Owen Otasowie con el Brujas ante el Paris Saint Germain donde milita Keylor Navas de Costa Rica. Y en los noventa del Manchester City contra Leipzig estarán Zack Steffen, Tyler Adams y Jesse Marsch.

Alphonso Davies vio minutos en el partido de la Champions League 2021 contra el Fc Barcelona (Foto: Albert Gea/REUTERS)

Entre los jugadores de la Concacaf que han ganado la UEFA Champions League se encuentran al menos siete, entre los que destacan Rafael Márquez, que triunfó con el Barcelona en las temporadas 2005-06 y la 2008-09. El hondureño David Suazo en la 2009-10 con el Inter de Milán. Keylor Navas de Costa Rica y el Real Madrid en los años 2015-16, 2016-17 y 2017-18. Y por último Alphonso Davies de Canadá con el Bayern Munich 2019-20.

SEGUIR LEYENDO: