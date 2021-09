Paolo Guerrero: médico revela novedoso tratamiento que siguió luego del partido ante Venezuela por Eliminatorias

Tras cumplir fecha de suspensión ante Brasil, Paolo Guerrero quedó apto para jugar con Chile en octubre. (Foto: FPF).

Si bien no jugó ante Brasil por acumulación de tarjetas amarillas, Paolo Guerrero quedó sentido luego del choque frente a Venezuela (1-0) en Lima por Eliminatorias Qatar 2022. Es por ello que acudió al médico traumatólogo Luis Cotillo, quien lo atendió con novedoso tratamiento. Pues, como se sabe, el capitán de la selección peruana viene de una larga lesión a la rodilla con Internacional de Brasil.

“El tratamiento que tuve con Paolo Guerrero fue de trato directo. No fue con su club, sino a través de Julio ‘Coyote’ Rivera, que me preguntó si podía atender a su hermano”, reveló el profesional en entrevista con RPP Noticias. Cotillo es conocido en el medio, pues trabajó en varios clubes de Primera División. El año pasado estuvo en Sport Boys.

“Tras el partido ante Venezuela, Paolo Guerrero tenía ciertas molestias para pisar. Le sugerí que era recomendable la aplicación de terapia regenerativa para su rodilla ”, contó. ¿De qué trata? Son tratamientos innovadores con biofármacos (células madre, por ejemplo) para la curación de lesiones. Incluye terapias que buscan la regeneración de los tejidos y órganos.

“Con este tratamiento, ya no se le va a inflamar la rodilla a Paolo Guerrero. Hoy hablé con él por la mañana porque se cumplen los siete días de la aplicación del medicamento y me dijo que no tenía molestia alguna”, agregó Luis Cotillo sobre la buena recuperación de Paolo Guerrero.

Paolo Guerrero junto al doctor Luis Cotillo.

Para finalizar, recalcó que el goleador nacional está apto para jugar los siguientes encuentros de la ‘Blanquirroja’ en su camino al Mundial de Qatar. “ Paolo Guerrero podría jugar la siguiente fecha triple de Eliminatorias sin ninguna molestia. Medicamente él puede jugar 90 minutos”.

Paolo Guerrero no disputó todos los minutos ante Uruguay y Venezuela con la selección peruana. Y fuera del equipo para el cotejo con Brasil, se unió a Internacional de Porto Alegre. Con el ‘Colorado’ se entrenó sin problemas y jugó el último fin de semana en la victoria 1-0 frente a Sport Recife por el Brasileirao.

Debido a su lesión de rodilla, Paolo Guerrero no ha podido estar en los primeros encuentros del combinado nacional por Eliminatorias Qatar 2022. Recién lo hizo con Colombia en Lima (0-3), pero no viajó a Quito para el choque con Ecuador (2-1). Es más, quedó fuera de la lista de jugadores para la Copa América 2021. Quería seguir con su recuperación.

Actualmente, Paolo Guerrero es el máximo goleador histórico de la ‘Bicolor’ con 39 goles en 109 partidos. Cifras que superan a la leyenda Teófilo Cubillas. También es el único jugador de la selección que le ha marcador a todos los países de la CONMEBOL. Tremendo números del ‘Depredador’.

Paolo Guerrero todavía no ha podido marcar en esta Eliminatoria. Solo ha participado en 3 de ellos. (Foto: FPF).

SEGUIR LEYENDO: