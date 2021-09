Puebla vs Atlético de San Luis: dónde y a qué hora ver el partido de la jornada 8 de la Liga MX

Puebla enfrentará al Atlético de San Luis en la Jornada 8 de la Liga MX A2021 (Foto: Twitter/ @ClubPueblaMX)

La Franja del Puebla recibirá al Atlético de San Luis en el Estadio Cuauhtémoc, como parte de la Jornada 8 del torneo Grita México Apertura 2021. Ambos equipos no atraviesan por una buena racha, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón se encuentra lejos de lo que lograron el semestre pasado, pues se posicionan en el lugar 14 de la tabla con solo seis puntos.

Mientras que el Atlético de San Luis se encuentra en el lugar nueve de la tabla de cocientes que lo pone momentáneamente en juego de repechaje, sin embargo, llegan con una racha de tres partidos sin ganar, por lo que buscarán revertir ese mal momento con los camoteros.

El encuentro se llevará a cabo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá sintonizar a través de la señal de Azteca 7.

Cabe recordar, que la última ocasión que se midieron estos equipos en el torneo pasado, el partido terminó en goleada a favor de la Franja, ganando por 1-4 en el Alfonso Lastras.

El técnico argentino, Nicolás Larcamón cree a partir del trabajo hecho durante la fecha FIFA, donde su escuadra se enfocó en la recuperación rápida del balón y presión del rival, lo exhibirá en el estadio Cuauhtémoc cuando reciban al San Luis.

Nicolás Larcamón confía en que La Franja se llevará la victoria (Foto: Twitter/@ClubPueblaMX)

“La fecha FIFA nos dio para trabajar esa entrega tras la perdida (de balón), todo para presumir un mejor funcionamiento colectivo para encontrar un buen rendimiento. Pero estamos con buena sensación de hacer una gran segunda mitad de campeonato para puntuar lo necesario y calificar”, aseguró el entrenador en conferencia de prensa.

Por su parte, Marcelo Méndez, técnico de los potosinos aseguró que el equipo ha hecho un buen torneo y han ido de menos a más:

“En general en este primer tercio del torneo, aunque nos falta un partido pendiente, en general creo que venimos haciendo un torneo correcto, en algunos partidos hemos tenido algunas dificultades en las facetas de juego, en otras quizás no tanto, pero creo más allá de los resultados que hemos conseguido el equipo viene de menos a más, porque el torneo es durísimo, son partidos muy disputados, el trámite ha sido parejo y lo bueno es que estamos dentro de los equipos que si hemos podido sumar de tres y eso es positivo para el futuro que queremos”.

Afirmó también que el equipo trabaja para corregir los errores y mejorar en cada partido y entrenamiento pues su objetivo es ir más arriba:

“El equipo está bien, obviamente estamos trabajando en los errores que hemos cometido, pero lo mejor es que el plantel está dispuesto a mejorar y la autocrítica es una de las virtudes de este grupo, saben reconocer cuando fallan y lo mejor es que no se quedan ahí, buscan mejorar en los entrenamientos día con día, y no solo ellos, también nosotros como cuerpo técnico, porque el objetivo es claro, estamos para pelear allá arriba, no abajo”.

Atlético de San Luis se posiciona en el lugar 9 de la tabla de cocientes (Foto: Twitter/ @AtletideSanLuis)

Asimismo, el estratega uruguayo señaló las diferencias y similitudes entre el futbol de su país natal y el mexicano. Además dejó claro que el análisis no se puede basar solo en el resultado, sino en el desarrollo de cada partido:

“Acá se hace un balompié más lento, posicional y no tanto de rapidez de defensa - ataque y viceversa, siento yo que son las diferencias más grandes que he notado. Y también que muchas veces el resultado no tiene nada que ver con el trámite del partido, un equipo puede dominar 80 o más minutos por su jerarquía, y en una ocasión de gol se define el partido en su contra, y muchas veces el periodismo o gente en general se basa en su análisis en el resultado y no lo que sucede en todo el desarrollo del partido, pero eso es normal porque en todos lados sucede”.

