Pelé fue a hacerse “exámenes de rutina” y lleva seis días internado por decisión de los médicos

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento “Pelé” se encuentra ingresado desde hace seis días en un hospital de San Pablo, tras ser sometido a una serie de exámenes de rutina, confirmó uno de sus representantes a medios locales.

Pelé, de 80 años, informó el pasado 31 de agosto que acudió a un hospital para realizar una batería de exámenes de rutina que habían sido pospuestos debido a la pandemia del COVID-19, pero aseguró en sus redes sociales que se encontraba bien de salud.

No obstante, según se dio a conocer este lunes, “o Rei” permaneció ingresado desde entonces, aunque no fueron confirmadas las causas exactas que motivaron su permanencia en el prestigioso hospital Albert Einstein.

Según diversos medios locales, durante los exámenes de rutina fueron detectadas algunas alteraciones y el equipo médico optó por el ingreso del ex futbolista.

El representante comercial de Pelé, Joe Fraga, dijo que no hay motivo de preocupación. “Batería completa de pruebas/escáneres/colonoscopia/sangre, etc.”, escribió Fraga en un mensaje. “No lo hace todo en un día”.

Contactado por Efe, el hospital todavía no se manifestó sobre el estado de salud del jugador.

Esta situación de salud se produjo unos días después de que Pelé se viera obligado a desmentir reportes de que se había desmayado.

La salud del tres veces campeón del Mundo se ha visto debilitada en los últimos años, lo que, junto con la pandemia, le ha mantenido prácticamente recluido en su casa del litoral de San Pablo junto a sus familiares y amigos más cercanos, y alejado del foco mediático.

La última hospitalización fue en 2019, cuando fue internado en París y trasladado a Sao Paulo para retirarle un cálculo renal.

En 2014 ‘O Rei’ estuvo internado en cuidados intensivos tras otra infección urinaria que le obligó a someterse a diálisis en su riñón izquierdo, el único que le queda desde que en los años 70 le fue extirpado el derecho, debido a una lesión cuando aún era jugador.

El número 10 también pasó por cirugías de cadera y de columna y desde 2012 se desplaza con cierta dificultad, llegando incluso a mostrarse en público en silla de ruedas en algunas ocasiones.

En 2020, su hijo Edinho declaró en una entrevista que su padre padecía una “cierta depresión” y no quería “salir de casa” por sus problemas de movilidad, pero el propio Pelé se encargó de responder públicamente. “Estoy bien (...) Sigo aceptando mis limitaciones físicas de la mejor forma posible, pero pretendo mantener la pelota girando”, dijo en dicha ocasión, pocos meses antes de cumplir 80 años.

