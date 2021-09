“Es muy frustrante, para él y el equipo”: Christian Horner, líder de Red Bull, arropó a Checo Pérez por el mal resultado en Países Bajos

'Checo' arrancará en la posición 16 en el GP de Países Bajos (Foto: Florion Goga/EFE)

Sergio Checo Pérez terminó en la posición 16 después de no haber superado la Q1, por ello arrancará en los últimos lugares en el Gran Premio de Países Bajos. Ante esto, los señalamientos que el mexicano tuvo en semanas anteriores pudieron incrementarse. No obstante, el jefe de la escudería, Christian Horner, dijo que no fue responsabilidad exclusiva del piloto, sino que el mal desempeño de Checo se debe a “una combinación de factores”.

“Podríamos haberlo enviado a pista un poco antes. Lo enviamos con suficiente tiempo, pero entonces todos esperaron en el pit lane; así que perdió muchísimo tiempo para entrar en el circuito y estaba muy apretado al llegar al último sector, así que le dimos la instrucción de que había que empujar, pero todavía había dos o tres coches por delante de él para pasar por esas últimas curvas. Le faltó un segundo y medio. Así que es muy frustrante, ya sabes, para él y para el equipo. Tendremos que luchar mañana” afirmó Horner para Sky Sports

Información en desarrollo*