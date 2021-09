Quién es Adrián Goransch, el jugador alemán que nunca utilizó América en la Liga MX

Adrián Goransch ya no jugará con América (Foto: Instagram/@adriangoransch)

El mexicano de ascendencia alemana de 22 años, Adrián Goransch, confirmó su salida del conjunto de Coapa este jueves con destino a su nuevo club, el Sportfreunde Lotte de la cuarta división del fútbol alemán.

De posición establecida en la defensa lateral izquierda, Goransch vivió en Alemania gran parte de su infancia, hizo su carrera en las juveniles del club amateur local Fallersleben. De ahí, el mexicano llamó la atención del Wolfsburgo, uno de los equipos más representativos de la Bundesliga alemana. Ahí, jugó en las categorías infantiles del club, también pasó por las inferiores, tanto en sub 17 como en sub 19, habiendo sido uno de los jugadores más regulares de la plantilla semiprofesional.

Con esto, llamó la atención del fútbol de su país natal. Llegó a América en el torneo Clausura 2020, pero no pudo ser registrado debidamente en el torneo ya que fue proclamado Jugador No Formado en México por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), ya que el futbolista se formó en Alemania con el equipo VfB Fallersleben y no con algún conjunto de la liga local.

El mexico alemán tiene pasado en el Wolfsburgo, uno de los equipos más fuertes en la Bundesliga. (Foto: Instagram/@adriangoransch)

Las Águilas ya tenían lleno su registro de jugadores en esta situación, por lo que el conjunto azulcrema decidió cederlo en préstamo al Atlético Zacatepec en la Liga de Expansión MX durante esa temporada. En el club cañero no disputó ni un solo minuto tras la suspensión del certamen a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19 vivida en el mundo.

Con esta situación, el Zacatepec vivió una dura crisis económica que lo hizo ser vendido, convirtiéndose en el Atlético Morelia y donde varios de sus jugadores debieron ser transferidos, por lo que el mexico-alemán regresó al América para el inicio del torneo Guardianes 2020.

El defensor debutó con el América en un torneo no oficial, por lo que nunca jugó un partido oficial con el equipo. (Foto: Instagram/@adriangoransch)

El defensor jugó la pretemporada con las Águilas donde debutó con ellos en el torneo no oficial Copa GNP por México, dando un buen partido en contra de Toluca, ganaron por marcador de 2 a 0. Terminando la pretemporada, fue mandado a inferiores del club al tener nuevamente todos sus cupos de jugadores no formados en México ocupados.

Prácticamente el nacido en la ciudad de Puebla no jugó ningún partido oficial con el primer equipo del América en su paso por Coapa, nunca se le dio la oportunidad de mostrarse en algún partido en gran parte por la cantidad de extranjeros que existen en el club capitalino, nunca alcanzó un cupo para poder tener el ansiado debut.

El futbolista jugó en las inferiores del equipo en su paso por los azulcremas. (Foto: Instagram/@adriangoransch)

El futbolista agradeció en redes sociales su paso por uno de los equipos llamados “grandes” que existen en la Liga MX:

“Gracias Afición, por todo su apoyo. Quisiera dar las gracias por este tiempo tan bonito y lleno de enseñanza. Siempre los voy a llevar en mi corazón como: “el más grande”. Fuerte abrazo”

Es lo que escribió el futbolista en su cuenta de Instagram acompañado de una foto del defensor en un partido de ligas inferiores con el equipo.

El club publicó una foto en redes sociales celebrando la llegada del zaguero al conjunto de la Regionalliga. (Foto: Instagram/@sflotte)

El equipo al que llega, el Sportfreunde Lotte, es un conjunto regional de la cuarta división del futbol alemán llamada Regionalliga, fundado en 1929 y establecido en la ciudad del oeste de Alemania llamada Lotte. Es un pequeño club que su mayor logró ha sido el ascenso a la tercera división del fútbol bávaro en 2016, además de haberle ganado un partido al histórico equipo de la Bundesliga Alemana, el Bayern Leverkusen en la Copa DFB Pokal Alemana en la temporada 16-17. Eliminándolo en segunda ronda y llegando a los cuartos de final ese torneo, siendo eliminado por el Borussia Dortmund.

Igualmente el equipo de la ciudad de Lotte celebró la llegada del zaguero al club mediante las redes sociales:

¡Adrian Goransch se muda de México al Lotter Kreuz! ¡El lateral izquierdo de 22 años pasó su juventud en el VfL Wolfsburg y ahora quiere buscar puntos para nosotros en la Regionalliga! ¡Bienvenido a Lotte!

