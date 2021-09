“No leen el partido”: La Volpe arremetió contra algunos jugadores de la Selección Mexicana del Tata de Martino

Ricardo La Volpe expuso su postura sobre el equipo tricolor (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

El día de hoy, la Selección Mexicana encarará el primer encuentro de la eliminatoria de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022. El equipo mexicano enfrentará a la Selección de Jamaica en la cancha del Estadio Azteca.

Un rival que parece estar a modo después de que el tricolor se presentará en esta primera jornada de eliminatorias con distintas bajas que provienen de Europa: Raúl Jiménez, Héctor Herrera, Hirving Lozano. No obstante, el equipo caribeño también llega con un cuadro alterno que suma 11 bajas de futbolistas a los cuales les fue impedido salir de la isla británica.

Es vital que México pueda conseguir su primera victoria en tierras aztecas e iniciar con el pie derecho el Hexagonal rumbo a Qatar, luego de un desastroso verano de Gerardo Tata Martino y sus pupilos en la Nations League y la Copa Oro, donde perdió la final de ambos torneos contra Estados Unidos.

No obstante, la noche de ayer, Ricardo Antonio La Volpe, técnico argentino y ex seleccionador de México se presentó en la mesa de debate de “Fútbol Picante” de ESPN y durante su presentación declaró que su compatriota no deberá de fiarse de los caribeños, pues él ya ha pasado anteriormente por dicha situación.

Para La Volpe, Martino no debe confiarse (FOTO : FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM)

Además, destacó que el TRI aún no ha encontrado la manera de salir desde la defensa y que deberá cuidarse de las situaciones en las que el rival mantiene superioridad numérica al frente. Con respecto al partido que vio de México contra Costa Rica durante el verano.

“Los jugadores no leen el partido y deben aprenderlo. No cierran, no saben cuando ir a apretar y cuando yo veo que Edson se mete a línea de tres y no generaba el dos contra uno contra (Joel) Campbell y (Néstor) Araujo sale con pelota dominada como lo hacía Rafa Márquez y Brayan Ruíz no tuvo problema si marcaba a Arujo a (Héctor) Herrera por que Araujo se la da a Herrera o se la da al Chaka. Sin generar el dos contra uno”, aseguró La Volpe.

El ex técnico también recordó que las Eliminatorias de CONCACAF han llevado a distintos de los mejores técnicos a perder su prestigio por haber tomado las riendas del equipo nacional. Recordó que es un proceso complicado y advirtió que México tendrá que jugar bajo presión y destacó que no han sabido hacer en el Hexagonal debido a que suele batallar de más para sacar los resultados.

Gerardo Martino busca ser el primer técnico de la Selección en 15 años que inicia el proceso y llega al mundial. Desde La Volpe en 2006, no ha habido ningún otro entrenador que haya podido completar un ciclo mundialista con México.

El seleccionador inició su etapa con México desde 2019 (Foto: José Méndez/EFE)

El Tata acumula 36 partidos con la escuadra nacional y en cuatro ocasiones ha sido derrotado. Marino es el técnico 20 de la Selección Mexicana en 30 años y busca la marca de La Volpe y Juan Carlos Osorio que han sido los únicos en iniciar la etapa de elimincación y dirigir al equipo en el Mundial.

El Bigotón clasificó al Mundial de Alemania 2006 “caminando”, aunque cayó en los Octavos de Final contra Argentina. Desde entonces, en el banquillo mexicano han pasado figuras como Hugo Sánchez, que no completó el proceso para Sudáfrica 2010 y lo relegó Sven Goran Eriksson, que a su vez también fue sustituido en el mismo proceso por el Vasco Aguirre.

Para Brasil 2014, Chepo de la Torre fue el elegido para dirigir al equipo a tierras cariocas, pero el ex técnico de Toluca en ese momento no pudo mantener los buenos resultados que mantuvo al inicio de su etapa y durante las eliminatorias México se hundía en la tabla. Tras su despido, Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Vucetich y Miguel Herrera tuvieron que asumir el cargo hasta que este último logró subir a México al mundial.

El seleccionador durante uno de los encuentros con la México (Foto: EFE/Erik S. Lesser)

Para el ciclo de Rusia 2018, el Piojo, tras el inceidente extra cancha con Christian Martinoli, el colombiano Juan Carlos Osorio fue el heredero al puesto en 2015.

