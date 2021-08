Quién es Joselito Velázquez, el boxeador olímpico mexicano que entrenará junto a Canelo Álvarez

Joselito Velázquez entrenará bajo las órdenes de Eddy Reynoso y el Canelo Team (Foto: Instagram/@joselitovelazquez)

La fama de Eddy Reynoso y el “Canelo Team” como establo formador de campeones ha atraído la atención de muchos atletas mexicanos. Al equipo de siete hombres se sumó uno más este lunes. Se trata de Joselito Velázquez Altamirano, boxeador originario de la capital del estado de Oaxaca con trayectoria amateur en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde representó a México aunque no ganó ningún metal.

Apodado El Huracán, nació en septiembre de 1993 y comenzó en el deporte del pugilismo como amateur en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, debido a la influencia de su hermano quien perteneció al equipo estatal de boxeo. Con dicha inspiración, consiguió abrirse paso de manera exitosa, por lo que a los 18 años pudo participar y ser condecorado en su primera justa internacional.

Fue en el año 2011, cuando la ciudad de Guadalajara, Jalisco, albergó los Juegos Panamericanos, cuando Velázquez Altamirano consiguió su primer oro internacional. En dicha edición conquistó la cima del podio luego de vencer al cubano Yosbany Veitia por el marcador de 20-12 en la categoría de peso minimosca, es decir, máximo 49 kilogramos.

Su prometedor paso lo puso en la mira de las jóvenes promesas del deporte en México. De hecho, cuatro años después logró mantener su nombre en la plaza durante los Juegos Panamericanos de Toronto. De esa forma, refrendó el oro obtenido en Guadalajara al vencer en la final a Joahnys Argilagos, originario de Cuba, en la misma división y por la decisión unánime de los jueces.

Dos logros de oro en los Panamericanos fueron argumento suficiente para convertirse en representante de México durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El mexicano fue registrado en la misma categoría y superó la primera prueba de forma satisfactoria, pero en la ronda de 16 cayó ante Dusmatov, representante de Uzbekistán que, a la postre, ganó la medalla de oro en la disciplina.

Con 23 años de edad y, al menos, cinco con una destacada trayectoria en el circuito amateur, emprendió la incursión en el ámbito profesional. Cuatro meses después de los Juegos Olímpicos hizo su primera aparición en la Grand Oasis Arena de Cancún, Quintana Roo. Su rival fue Eduardo Casimiro, quien contaba con cinco victorias y tres derrotas en su historial. A pesar de ello, Joselito se impuso por medio del nocaut, dejando buenas sensaciones en el combate.

Freddie Roach fue quien encaminó su carrera durante varios años. No obstante, cuando Velázquez se encontraba preparando su tercer enfrentamiento del año 2019, recibió la asistencia de Eddy Reynoso. Aunque la alianza fue fructífera para vencer en su décima pelea de forma consecutiva, los pasos del joven boxeador siguieron su camino junto a Roach.

El encargado de volver a juntar los caminos de Reynoso y Velázquez fue Frank Espinoza, manager del púgil olímpico. En su primer día de entrenamiento en el gimnasio ubicado en San Diego, California, reconoció que el cambio será favorable para su carrera. “Me sentí muy bien. La raza es la raza. Me gusta mucho su sistema, mucha defensa y lo principal es que les gusta y me gusta el trabajo duro”, aseguró a ESPN Knockout.

En días pasados, Eddy Reynoso recibió la visita del presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, quien reconoció los cinco títulos mundiales que ostenta el entrenador en este momento. En caso de que Velázquez continúe con su buen desempeño, podría otorgarle la sexta fajilla a su nuevo timonel, quien podrá refrendar el reconocimiento del año 2019 cuando fue catalogado como el mejor del mundo.

