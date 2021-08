Jonathan Dos Santos reveló en dónde desea terminar su carrera y descartó al América

Jonathan Dos Santos desea terminar su carrera en la MLS (Foto:Kirby Lee/ REUTERS)

El jugador del LA Galaxy, Jonathan Dos Santos dejó claro que no planea seguir los pasos de su padre (Zizinho), ni de su hermano (Giovani), de culminar su carrera con el conjunto azulcrema pues espera permanecer en la MLS.

“No estaría nada mal, la verdad siempre he dicho que me hubiera encantado jugar en el América, es cierto que es mi último año de contrato en el Galaxy, pero también siempre he manifestado que mi deseo es quedarme en el Galaxy por el resto de mi vida, me encantaría retirarme aquí. Disfruto el presente”, mencionó Jonathan Dos Santos para ESPN.

Por otro lado, al ser cuestionado sobre si llegaría a las filas del Rebaño Sagrado, el futbolista prefirió no dar nada por sentado, sin embargo, expresó que no es su deseo: “Nunca digas no, eso aprendí, que nunca digas no, porque nunca sabes en dónde vas a terminar, pero no creo (ir a las Chivas)”.

A Dos Santos le queda un año con el conjunto de Los ángeles pero una de sus metas, es seguir siendo convocado a laSelección, donde espera participar en las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo: “Ir a Qatar 2022, porque el Mundial de Rusia 2018 “es como si no hubiera estado”.

Cabe recordar que el jugador no vio minutos en Rusia y es por eso que se seguirá preparando para poder hacerlo en Qatar: “Es un sueño, ojalá se pueda dar. Fui al Mundial de Rusia, pero no jugué, para mí es como si no hubiera estado en ese Mundial, porque no jugué, para un jugador lo importante es jugar y tener el sueño completo. Me queda un año, me voy a preparar y ojalá pueda estar, para buscar el quinto partido, algo que México está esperando”, agregó el mediocampista.

Chicharito y Jonathan Dos Santos son compañeros de equipo (Foto: Instagram/@ch14)

Dos Santos, ha hecho cinco anotaciones con la Selección Mexicana, todas ellas con el “Tata” Martino como entrenador. Se estrenó como goleador en el Tri en marzo del 2019 en un duelo amistoso ante Paraguay. En ese mismo año marcó dos más, ante Ecuador y otro en la final de la Copa Oro contra Estados Unidos.

Asimismo, Jonathan dos Santos vivió un difícil momento luego del fallecimiento de su padre, Zizinho, pero a pesar de todo decidió concluir como titular la Copa Oro con la selección azteca, no tuvo descanso y se incorporó de inmediato a la disciplina estadounidense, donde incluso tuvo minutos tras su participación internacional.

La Selección Mexicana de Futbol se sumó a la pérdida de la familia dos Santos y también se expresó por medio de la cuenta de @miseleccionmx. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Zizinho. Mucha fuerza Jonathan dos Santos y Giovani dos Santos. Estamos con ustedes y su familia”, se lee en el mensaje.

Cuauhtémoc Blanco, exjugador de las Águilas del América también envió sus condolencias a la familia Dos Santos: “Lamento profundamente la muerte de Francisco dos Santos ‘Zizinho’, gran futbolista que además heredó su increíble talento a sus hijos. A ellos y toda su familia mi más sentido pésame. En paz descanse”, afirmó el actual gobernador del estado de Morelos.

Jonathan Dos Santos desea ir al Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana (Foto: Kevin Jairaj/ REUTERS)

Cabe recordar que Zizinho Dos Santos tuvo un importante paso con las Águilas del América, se mantuvo en tres etapas: 1980 a 1982, de 1983 a 1984 y de 1990 a 1991, en esta última se terminó por retirar de las canchas. Con ellos logró ganar la Liga de la Temporada 1983-84.

En su estancia en México, tuvo a sus hijos: Giovani, Jonathan y Eder Dos Santos. Los primeros dos se desempeñaron en la misma actividad que él, pero solo el primero jugó en el América, que era uno de los deseos de su padre.

