Mazatlán vs Tigres: Miguel Herrera sufrió la baja de tres jugadores por lesión en el primer tiempo

Rafael Carioca padeció una lesión muscular (Foto: Twitter@ESPNmx)

El partido entre los Cañoneros de Mazatlán y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) fue muy diferente a lo esperado. No habían transcurrido más de ocho minutos en el cronómetro oficial desde el arranque cuando Miguel Herrera tuvo que realizar un par de modificaciones por la lesión de Leo Fernández y Rafael Carioca. No obstante, la situación no terminó ahí, pues Juan Pablo Vigón también salió de cambio 14 minutos después.

Todo transcurrió conforme a lo esperado. Con el pitazo inicial, los locales salieron dispuestos a imponer su condición de local y se lanzaron contra el arco de Nahuel Guzmán. Fue una llegada de los mazatlecos al minuto ocho cuando estuvo a punto de abrirse el marcador, aunque no logró concretar. Sin embargo, en la jugada, el mediocampista Leo Fernández cayó al piso.

No existió ningún contacto físico que justificara una falta o lesión del uruguayo, por lo que sus compañeros se acercaron a atenderlo. Con un gesto de incomodidad en el rostro, señaló su muslo derecho y los médicos determinaron que era mejor sacarlo del terreno de juego. Así, a los ocho minutos, el Piojo Herrera realizó su primera sustitución y mandó a Luis Quiñones a la cancha.

Leo Fernández fue el primer lesionado (Foto: Twitter@ESPNmx)

El juego continuó con su ritmo habitual. Cuando los locales aprovechaban el desconcierto de los Tigres por la temprana sustitución, otro jugador cayó al pasto. En esta ocasión, Rafael Carioca quedó tendido sobre el césped cerca de la media cancha y fue necesaria la asistencia médica una vez más. Así, sin dudarlo mucho tiempo, el doctor encargado de la revisión indicó la señal de sustitución hacia donde estaba Miguel Herrera, quien indicó el calentamiento de un miembro más.

Fueron dos minutos de diferencia sin reanudar el encuentro para que el segundo cambio tuviera lugar. David Ayala fue el designado para sustituir al jugador lesionado. En tanto, el Piojo Herrera lució una expresión de sorpresa ante los súbitos movimientos que sufrió su plantilla y que, desde luego, modificaron por completo su intención y planeación original para encarar el duelo ante Mazatlán. Hasta ese momento, realizó dos cambios en una venta, con lo que tuvo la oportunidad de realizar dos sustituciones más.

Cuando el partido se enfilaba hacia un ritmo competitivo, Juan Pablo Vigón fue víctima de una fuerte entrada sobre su tobillo. El exjugador de los Pumas no pudo ponerse de pie. El árbitro central tuvo la necesidad de acudir a revisar el VAR y constató que la falta cometida por Richard Ríos ameritó la tarjeta roja. Mazatlán se quedó con 10 hombres en el campo y el lesionado hizo el intento por continuar, aunque minutos después se rindió y fue sustituido por Florian Thauvin al minuto 34.

Juan Pablo Vigón no pudo continuar gracias a una agresiva entrada de Richard Ríos (Foto: Twitter@ESPNmx)

De las tres bajas, dos fueron a causa de malestar muscular. De hecho, durante la transmisión del encuentro, el periodista David Medrano resaltó que dicho tipo de lesiones deben indicar alerta ante el esquema de trabajo al que están siendo sometidos los jugadores. En ese sentido, los usuarios en redes sociales señalaron al preparador físico Giber Becerra por la situación pues en su paso por el América, bajo el mando de Miguel Herrera, el club tuvo numerosas bajas por el mismo motivo.

“Tigres ya está sufriendo por por tener al huesero Giber Becerra como preparador físico”, “El huesero Giber Becerra ya se está haciendo presente”, “Siete lesionados en Tigres desde que llegaron Miguel Herrera y Giber Becerra”, “Giber Becerra es accionista de Lonol”, “Exigimos la renuncia de Giber Becerra”, fueron algunos de los comentarios publicados en Twitter.

En tanto, el equipo de la UANL cuenta con la baja de Francisco Meza y Guido Pizarro para el resto de la temporada, así como de André-Pierre Gignac, Rafael Carioca, Leo Fernández y Juan Pablo Vigón, todos ellos por lesión.

