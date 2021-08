Por qué Red Bull levantó sospechas de una posible inversión en la Liga MX

El Necaxa vendió el 50% de sus acciones a un grupo de inversores estadounidenses (Foto: cortesía Instagram/@ClubNecaxa)

La marca del toro rojo ha dejado expectativas sobre una posible inversión en el balompié mexicano, y es que la exitosa compañía de bebidas energéticas publicó un polémico emoji que ha causado revuelo en más de un aficionado. En su cuenta oficial de Twitter, Red Bull México compartió un balón de futbol que pareciera indicar que nuevos proyectos relacionados con la Liga MX, están en puerta.

Sin duda, no sería algo descabellado pues el equipo de Necaxa podría ser elegido para que la empresa pueda inyectar una jugosa cantidad de efectivo, esto luego que el cuadro hidrocálido cambiara de inversores hace unos meses.

Con el panorama trazado, los Rayos se convertirían en el primer equipo mexicano que reciba inversión de la popular bebida. Necaxa negó hace unos meses la incorporación de Red Bull como patrocinador; sin embargo, todo parece indicar que la directiva decidió darle un giro radical, para ahora sí aceptar la nueva inversión.

Cabe recordar, que la Liga MX confirmó en junio pasado la incorporación de nuevos accionistas en el conjunto hidrocálido, el cual está encabezado por las empresas Al Tylis y Sam Porter, quienes tienen experiencia en inversiones en la Premier League, NBL y MLS.

Red Bull levantó sospechas de inversión en la Liga MX (Foto: Twitter-@redbullMEX)

No obstante, la familia Tinajero sigue como socia mayoritaria del club y solo se sumaron las empresas anteriormente mencionadas, mismas que tienen entre sus filas a personalidades como: Mesut Ozil o Eva Longoria.

Lo cierto es que el paso de nuevas corporaciones en el futbol no pasa desapercibida. Una de las más destacadas ha sido la de Red Bull. La empresa austriaca, fundada en 1984 por Dietrich Mateschitz y Chaleo Yoovidhya, con sede en Fuschl am See, Salzburgo, Austria, pero con presencia global, se ha posicionado como una de las más imponentes en el mercado deportivo.

Su producto estrella es una bebida energética, basada en una bebida tailandesa usada para mantener despiertos a los conductores de automóviles.

Red Bull entró al mundo deportivo por medio de los deportes extremo, iniciando en el skateboarding, paracaidismo y Freestyle, hasta el automovilismo con el Red Bull Racing Team en NASCAR y las escuderías Red Bull Racing y Alpha Tauri de la F1.

También con los equipos de hockey europeos como Red Bulls Salute y EHC Red Bull Munich. Sin embargo, el 2005 fue un año que marcó la diferencia para esta corporación puesto que se dio la llegada al futbol con la compra del SV Austria Salzburg, un equipo que pasó por siete denominaciones, cambiando la identidad completa del club por los colores y nombre corporativo.

Red Bull Bragantino es un equipo de la compañía austriaca que se encuentra bien posicionado en Brasil (Foto: Fernando Bizerra/EFE/ Archivo)

Los campeonatos que acumulaba dicho club antes de la compra eran: tres Bundesligas de Austria y tres Copa Intertoto, además de haber disputado la final de la UEFA 1993-94. Luego de que Red Bull llegara a instalarse, el club ha ganado 10 títulos de liga, seis Copas de Austria y también ha llegado a la Champions League.

La compañía de bebidas energéticas no ha estado tan lejos de nuestro territorio, pues en 2006 incursionan en la MLS con la compra del New York New Jersey MetroStars y cambiaron el nombre a Red Bulls New York. Si bien aún no ha ganado la MLS Cup, son un recurrente protagonista en su liga.

Asimismo, en 2007 decidieron incursionar en una de las cunas del futbol, en Brasil fundando el Red Bull Brasil, pero en marzo del 2019 decidieron comprar al Club Atlético Bragantino, fusionando ambos clubes y transformándose en el Red Bull Bragantino.

SEGUIR LEYENDO: