Cuál es el camino a seguir de Isaac Alarcón para jugar partidos oficiales con los Dallas Cowboys

Isaac Alarcón ya jugó dos partidos de pretemporada 2021-2022 de la NFL (Foto: Instagram/@isaac_algar)

Isaac Alarcón ha jugado las segundas mitades de los dos partidos de pretemporada de los Dallas Cowboys de la NFL en el curso 2021-2022. Se espera que con sus actuaciones logre consolidarse con un lugar en el roster del equipo texano. Anteriormente, solo un jugador mexicano, que no era de equipos especiales, ha conseguido jugar una temporada con un conjunto profesional de la liga americana de football, tal fue el caso de Rolando Cantú.

De esa manera, Alarcón buscará emular el paso de Cantú por los Cardenales de Arizona y así obtener un lugar en el equipo de Jerry Jones, pero eso no será cuestión de solo un paso. El proceso para llegar al máximo nivel de la NFL es paulatino y tendrá que estar en la mira y escrutinio de los entrenadores liderados por Mike McCarthy.

El año pasado, Isaac fue reclutado por los Cowboys para formar parte del Programa de Desarrollo Internacional de la NFL. La temporada anterior para los equipos del futbol americano fue única dadas las restricciones por el COVID-19. Donde no hubo partidos de exhibición y eso no ayudó a que el joven de 23 años pudiera mostrarse. Por ello, solo formó parte del equipo de entrenamientos pero no pudo participar en la temporada.

El jugador de los Dallas Cowboys Isaac Alarcón buscará un lugar en el roster titular (Foto: Twitter/nflmexico)

Ahora, en su segunda temporada buscará jugar en partidos oficiales y no sólo esperar una oportunidad desde la banca. En una entrevista para ESPN afirmó que el sentimiento y la confianza son diferentes “Es una confianza totalmente diferente, me siento más tranquilo, más acostumbrado y más establecido”, declaró para el medio deportivo. Asimismo son 53 lugares en la lista para poder pertenecer al equipo que buscará estar en el Super Bowl LVI.

El jugador de 1.98 metros ya hizo historia al ser el primer jugador que no pertenece a una universidad estadounidense en jugar con el equipo de la estrella solitaria. Su partido de debut fue contra los Acereros de Pittsburgh, se desempeñó en la posición de tackle izquierdo, una posición en la que tiene que cubrir el lado ciego del quarterback.

El entrenador en jefe de los Borregos de Monterrey, Carlos Altamirano, comentó que la actuación de Isaac ha sido positiva “Contento porque está cumpliendo su sueño, y qué mejor de esa forma, jugando bastante bien. Estoy contento de verlo jugar en la NFL”, aseveró para el portal de noticias de la universidad regiomontana.

El jugador de 23 años Isaac Alarcón porta el dorsal número 60 para conseguir un lugar en el roster de los Dallas Cowboys (Foto: Tec de Monterrey)

La carrera del liniero ofensivo inició en la secundaria a los 14 años, ahí comenzó a interesarse por el profesionalismo en el deporte americano. Posteriormente ya en la universidad abrió su camino que lo llevaría a la NFL al jugar para el TEC de Monterrey con los Borregos Salvajes campus Monterrey.

Los Vaqueros han perdido sus dos primeros partidos frente a los Steelers y los Cardinals. El próximo encuentro será contra Houston Texans en la tercera fecha de la pretemporada. Una baja que presenta Dallas es el mariscal de campo Dak Prescott.

A espera del recorte definitivo, el regio no pierde la esperanza y tratará de no ser cortado. Si así fuera, aún podría pertenecer al equipo de prácticas.

Un distintivo que lo motiva es su nación. Alarcón pidió que su casco portara la bandera nacional de México. Algo inusual en los jugadores de football, pues la mayoría de los jugadores porta el escudo de las barras y las estrellas.

