Oswaldo Sánchez le confesó al Escorpión Dorado una pelea con José Saturnino Cardozo

Oswaldo Sánchez y Saturnino Cardozo se pelearon en los vestidores del Estadio Jalisco (Foto: Cuartoscuro)

Durante su etapa profesional, Oswaldo Sánchez se consolidó como uno de los mejores porteros en las Chivas y la Selección Mexicana. Su liderazgo e inquebrantable carácter en el terreno de juego lo hicieron partícipe de notables triunfos con sus equipos, aunque también fue protagonista de peleas en el terreno de juego, visibles al ojo público, y otras tantas que no fueron registradas por las cámaras de televisión. Una de ellas fue contra José Saturnino Cardozo, referente en Toluca.

En una conversación con el Escorpión Dorado, el analista deportivo compartió algunas de sus experiencias como jugador y confesó el conflicto que tuvo con el artillero paraguayo en los vestidores del Estadio Jalisco. Debido a su trayectoria, así como el extendido tiempo que ambos jugadores vistieron la playera de las Chivas y los Diablos Rojos, aunado a su posición en el terreno de juego, cada uno de los partidos que los enfrentaban se convertía en un espectáculo.

“En un vestidor con Cardozo también tuve un altercado en Guadalajara. Fui y lo encaré y ahí tuvimos un intercambio de situaciones. Unos madraz*s”, confesó al famoso youtuber, quien le preguntó sobre el ganador del conflicto. Al escuchar la pregunta, el exmundialista mexicano dijo entre risas y de modo sarcástico “Por favor, eso ya se sabe, papá… Él”.

Antes de convertirse en entrenador, Cardozo anotó 249 goles en el futbol mexicano (Foto: David Martínez Pelcastre/EFE)

En entrevista para TDN, en julio de 2017, Oswaldo Sánchez recordó que los enfrentamientos entre los dos equipos, cuando ambos formaban parte de las plantillas, eran muy esperados por la afición. En el espacio reconoció que ambos contaban con la misma ambición de ganar los encuentros, por lo que “sacaban chispas” en el terreno de juego. Además, la rivalidad iba más allá de lo mediático, pues ambos realizaban un mutuo estudio a detalle para vencer.

“Era un tipo que sabía definir. Él me tenía estudiado. Sabía que yo achicaba mucho con el famoso ´Cristo´ y me metió algunos goles picando la pelota por arriba. Era un tipo muy completo y sus números lo avalan; un gran ser humano y un gran goleador”, reconoció ante dicho medio de comunicación.

“Explotábamos. Es la verdad. De repente él me decía palabras altisonantes, de repente yo. Me parece que era un duelo que era a matar o morir por nuestros equipos. Me metió muchos goles, eso es cierto. La gente se acuerda mucho de eso, pero también le hice muchas atajadas espectaculares”, recordó. Y es que en su paso por el futbol mexicano, Cardozo anotó 249 goles, de los cuales, 18 fueron al arco de Oswaldo Sánchez.

Oswaldo Sánchez se convirtió en ícono del futbol mexicano con las Chivas y la Selección Mexicana (Foto: Twitter / @SKYSportsMX)

A pesar de la destacada rivalidad, el del paraguayo no fue el único conflicto en el historial del arquero. Otro de los personajes con quien llegó a protagonizar peleas a golpes fue con el portero Adrián Martínez. Dicho pasaje fue mientras Oswaldo defendió la camiseta del América y su rival la de Santos. La pelea fue atestiguada por el público estadounidense que se dio cita en el encuentro amistoso.

Otro jugador de Santos que se peleó con Oswaldo fue Fernando Ortíz, defensa central argentino con quien compartió el vestidor. El conflicto fue durante el partido de ida de la final en el torneo Clausura 2008 contra Cruz Azul. En el medio tiempo, con el marcador en contra, los jugadores estuvieron a punto de llegar a los golpes en el vestidor, pero el resto de sus compañeros impidieron el pleito.

“El fin común era que queríamos ganar. Lo que sucedió fue que al segundo tiempo le dimos la vuelta y nos abrazamos cuando fuimos campeones en Torreón. De hecho, hay una escena donde en el silbatazo del árbitro nos damos cuenta que somos campeones. Fernando corre hacia donde estoy yo y yo corro hacia donde está él. Creo que ese detonante de habernos peleado en el vestidor, en plena final, nos dio un campeonato porque toda la banda despertó”, concluyó.

