Por qué Uriel Antuna está cerca del fútbol europeo gracias a Nery Castillo

Nery Castilllo ofreció a Uriel Antuna con el Olympiacos. El exjugador fue figura del club a principios de la década pasada. (Foto: cuartoscuro)

Uriel Antuna está en el radar de varios equipos europeos. Su actuación en Tokio 2020 elevó las posibilidades de emigrar para el jugador de las Chivas. El Olympiacos, club más ganador y popular de Grecia, también ha puesto en la mira al extremo mexicano. En su misión para salir al Viejo Continente, Antuna cuenta con el apoyo de un referente de viejos tiempos.

El primer nombre que se viene a la mente del aficionado mexicano cuando se habla del Olympiacos es el de Nery Castillo, que brilló en el balompié heleno a principios de la década pasada. En entrevista para Infobae México, Castillo contó que desde hace un tiempo ha intentado colocar al medallista azteca en Europa:

“Hace unas semanas ofrecimos a Uriel Antuna a Olympiacos, estuvimos cerca de cerrarlo pero no se dio”, contó el exdelaneto.

La fotografía que Nery Castillo publicó en su Instagram. El exdelantero ahora es promotor y ha intentado llevar a Antuna al futbol griego. (Foto: Instagram/Nery Castillo)

Ahora que el rumor ha vuelto a tomar fuerza, Castillo posteó una fotografía de Antuna en su Instagram. Nery ha emprendido esta nueva faceta en su carrera. “Estoy con un amigo trabajando con jugadores jóvenes para traerlos de Sudamérica a Europa y también metemos jugadores en equipos“, señaló para este medio.

Además, el exdelantero dejó claro su gusto por aquellos futbolistas que, como él lo hacía, suelen marcar diferencia a partir de su calidad individual: “A mí me gustan los jugadores que son encaradores y que tratan de hacer algo diferente”.

Nery Castillo se ha manejado con discreción en los últimos años. Tras retirarse de las canchas, se ha dedicado a promover futbolistas en Europa. Lejos de las afirmaciones que sostenían que se había convertido en pescador, Castillo aclaró: “Hicieron hasta video en YouTube de que yo me dedicaba a la pesca. Lo veía y me reía. Cuando quieran los invito a Grecia para que vean cómo me dedico a la pesca“, ironizó.

El desequilibrio y llegada de Antuna fueron claves para México en Tokio. En la selección mayor también se ha convertido en pilar del ciclo de Gerardo Martino. (Foto: Edgar Su/Reuters)

Uriel Antuna fue uno de los jugadores más destacados para México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En el primer partido, ante Francia, emergió desde el banquillo para marcar y sellar la victoria del equipo de Jaime Lozano. Posteriormente, a partir del cotejo contra Sudáfrica, el Brujo se hizo por completo de la titularidad. Solamente en el último compromiso, contra Japón por el bronce, el jugador del Guadalajara volvió al banquillo.

En caso de partir hacia a Europa, no se trataría de su primera experiencia en esa latitudes. En 2017, el Manchester City le fichó, pero no lo integró a su plantilla. Antuna tuvo que partir cedido por una temporada al Groningen de la Primera División de Holanda. Al termino de su préstamo, el City lo envió a la MLS con el LA Galaxy. Su participación en la Copa Oro 2019 llamó la atención de Chivas que terminó por comprar su carta en el invierno de ese año.

Desde entonces, a pesar de vivir momentos críticos a nivel extracancha, Uriel se ha convertido en uno de los hombres fuertes en el ataque de las Chivas, que pagaron 10 millones de dólares por sus servicios. Hasta ahora, su campaña más destacada fue el Guardianes 2020, torneo en el que los rojiblancos llegaron hasta las semifinales luego de eliminar al América en los cuartos de final.

Antuna se ha ganado un lugar en la selección Mexicana, tanto la olímpica como la mayor. Emigrar a Europa aumentaría sus posibilidades de ir a Qatar 2022. (Foto: Henry Romero/Reuters)

De la mano de Nery Castillo, Antuna busca regresar a Europa tras su exitoso paso por tierras niponas. No es el único club que ha mostrado interés por el atacante. También el AZ Almaark agregó a Antuna a la lista de deseos. Por ahora, Víctor Manuel Vucetich cuenta con el extremo, que ayer reportó a los entrenamientos en Verde Valle tras unos días de descanso.

Desde su llegada al equipo, Antuna ha aportado seis goles y ocho asistencias a las arcas del conjunto rojiblanco. Junto a Alexis Vega, se trata del jugador más desequilibrante de Chivas en ofensiva. Una hipotética partida significaría un duro golpe para los tapatíos.

SEGUIR LEYENDO: