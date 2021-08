El Genoa de la Serie A desechó los rumores sobre Johan Vásquez pero un equipo de la Eredivisie de Holanda habría mostrado interés

REUTERS/Molly Darlington

La selección mexicana olímpica de fútbol varonil tuvo una actuación destacada en Tokio 2020 consiguiendo la presea de bronce. Tal vez por eso no resulte extraño que algunas de sus figuras más notorias, como Sebastián Córdova y Alexis Vega, estén en la órbita de algunos equipos del Viejo Continente.

Sin embargo, los reflectores los ha acaparado a último momento el defensa de los Pumas de la UNAM Johan Vásquez por sus altas probabilidades de emigrar a Europa este mismo verano.

Las primeras señales apuntaron al Genoa de Italia, equipo que supuestamente ya había iniciado negociaciones formales con la directiva de Pumas para hacerse con los servicios del central de Pumas.

Pero a pesar de que se especuló que iría a préstamo con opción de compra por una cifra que rondaba entre los 3.5 y los 5 millones de euros, este lunes el director de comunicación del Genoa de la Serie A confirmó a ESPN que no tenían ninguna declaración acerca de un posible interés hacia el futbolista azteca.

“No tenemos ninguna declaración qué hacer. Cuando tengamos noticias qué comunicar, seguro que lo haremos”, indicó Giampiero Timossi, responsable del área de comunicación del Genoa de Italia.

No obstante, también empezaron a circular rumores sobre un posible interés por parte de un equipo de la liga holandesa Eredivisie, el cual supuestamente haría la oferta oficial la próxima semana.

“Es un sueño (ir a Europa). No les voy a mentir, ha habido ofertas, ha habido pláticas entre mi representante con Pumas, yo creo que estas semanas son claves. Vamos a esperar”, afirmó el propio Vásquez a TUDN.

Previamente el presidente de Pumas, Jesús Ramírez, afirmó que el futuro de Johan Vásquez podía estar en Europa en un futuro muy cercano, pues aunque no dio detalles de los clubes involucrados, sí mencionó que no hay razones para que se le niegue esta oportunidad.

“Estoy seguro que su futuro podría ser en Europa, ¿por qué no? Ha tenido un proceso muy importante en Pumas, lo cual lo llevó a la Selección Nacional. Debe seguir por la misma línea para consolidarse”, afirmó Ramírez en entrevista para ESPN.

Sobre una posible convocatoria con la selección mayor, Vásquez fue enfático en decir que se siente preparado para el reto y que espera poder estar presente en las próximas convocatorias del mes de septiembre.

“Yo siempre me he sentido listo, creo que solo me hace falta la oportunidad. Ojalá en las próximas convocatorias que vienen se me dé. Hay que esperar y tener mucha paciencia en este sentido”, afirmó el jugador dentro del aeropuerto Benito Juárez, donde la selección fue recibida entre globos y mariachis durante la tarde de este domingo 8 de agosto.

Johan Felipe Vásquez Ibarra, de 22 años de edad, ha tenido un crecimiento imparable en los últimos meses, no solamente por su desempeño en la escuadra felina, a dónde llegó procedente del Monterrey para el Apertura 2019 y en donde hoy es titular indiscutible en el esquema táctico de Andrés Lillini, sino también por sus buenas actuaciones con la Selección Sub 23 que dirigió Jaime Lozano hasta los recientes Juegos Olimpicos.

De acuerdo a Transfermarkt, Johan Vásquez tiene un valor de 6.60 millones de dólares, reportando un crecimiento de 5.50 millones de dólares en el último año y medio.

