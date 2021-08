Tokio 2020: Úrsula Sánchez y Daniela finalizaron el Maratón; Andrea Ramírez se desmayó en el kilómetro 37

Úrsula Sánchez finalizó el Maratón femenino de Tokio en el lugar 64 (Foto: Instagram@sanchez_urzula)

Debido a las condiciones del clima que se han precipitado sobre algunas ciudades aledañas a Tokio, Japón, la competencia de Maratón femenino tuvo que adelantar su arranque. El Parque Odori de Sapporo fue testigo de la participación de Úrsula Sánchez, Daniela Torres y Andrea Ramírez. Aunque quedaron lejos del podio, una de ellas pudo lograr su mejor marca de la temporada.

Úrsula Patricia Sánchez fue la mexicana mejor ubicada en el grupo de 88 corredoras de diversas nacionalidades. Ella fue la primera en terminar el circuito, aunque lo consiguió en la posición número 64. Su tiempo oficial fue de 2:45:45 horas, lo cual significó 18 minutos más que el cronómetro oficial impuesto por la líder de la competencia, así como el mejor tiempo obtenido por ella en la temporada vigente.

Detrás de ella, se abrió paso Daniela Torres. La atleta de 27 años se registró como la competidora número 65 en cruzar la línea de meta. La distancia con respecto a su compatriota fue, aproximadamente, de un minuto y medio, pues su cronómetro final oficial fue de 2:47:15.

Daniela Torres Huerta fue la siguiente en el orden de llegada a la meta y la última mexicana en finalizar la prueba (Foto: CONADE)

De esa forma, la periodista Daniela Torres se consolidó como la última mexicana en finalizar la carrera a lo largo de los 42.195 kilómetros. Andrea Ramírez Limón no pudo llegar a la meta. No obstante no fue la única en dicha condición, pues catorce corredoras más tampoco finalizaron el circuito por diversas causas.

