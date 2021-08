Tokio 2020: Los mexicanos Álvaro Sandoval y Duilio Carrillo terminaron últimos en el Pentatlón Moderno

El mexicano Álvaro Sandoval hizo su aparición en el pentatlón moderno. Durante la competencia de natación quedó primero en su heat de clasificación (Foto: Carlos Barria/Reuters)

La delegación mexicana cada vez cuenta con menos concursantes en Tokio 2020 ya que el final de este evento deportivo se acerca. En esta ocasión, los representantes mexicanos tuvieron participación en el Pentatlón moderno y aunque no ganaron una medalla olímpica, su actuación en el país asiático ya es histórica. Esta disciplina consta de cinco deportes: natación, esgrima, salto ecuestre y tiro láser con carrera incluida.

El jalisciense, Álvaro Sandoval fue el primero de los mexicanos en competir, lo hizo en el grupo (heat) 2 de la natación en los 200 metros libres. Con 30 años de edad, logró quedarse con la primera posición de su grupo al conseguir un tiempo de 2:02. 52 minutos. Por otra parte, Duilio Carrillo comenzó su competencia en el heat 3, en el que logró terminar los 200 metros en un lapso de 2:04.08, que le hizo merecedor de la tercera posición.

Luego de ese alentador comienzo, Sandoval obtuvo 305 puntos, mientras que su compatriota, Carrillo, sumó un total de 302 unidades. Así sembraron al primero de los mexicanos en el 30vo lugar con 472 puntos, y al segundo en el lugar 21 con 504 unidades hasta ese momento.

Para la competencia de esgrima (ronda extra), los contendientes se enfrentan a un toque, y el ganador se queda en la pista, entre más duelos, más puntos (Foto: Carlos Barria/Reuters)

Para la competencia de esgrima (ronda extra), los contendientes se enfrentan a un toque, y el ganador se queda en la pista, entre más duelos, más puntos. Las posiciones de arranque son determinadas por la fase preliminar disputada con anterioridad.

Álvaro Sandoval llegó en el quinto combate (31) para medirse ante el alemán Patrick Dogue, a quien venció fácilmente, sin embargo, Sandoval fue eliminado en el siguiente encuentro contra el nipón Shohei Iwamoto. En el caso de Duilio Carrillo, llegó a su enfrentamiento en el puesto 20 para combatir en contra del contendiente español, Aleix Heredia. El europeo se sobrepuso al mexicano puesto que venía embalado al haber ganado 3 duelos consecutivos antes de este.

Para la cuarta fase de la competencia, en el Salto ecuestre, los mexicanos no llegaban con una posición cercana a las medallas Olímpicas. En el ranking general los aztecas se situaban por debajo del top 10, Duilio Carrillo se mantuvo en el puesto 21 con 504 puntos, mientras que Álvaro Sandoval se afianzó del lugar 31 con un total de 472 unidades.

En el caso de Sandoval pasó a competir en la sexta ronda y lograba 250 puntos, pero luego de tres saltos no conseguidos fue descalificado y no consiguió sumar. Mientras que a Carrillo le pasó lo mismo, marchaba de manera positiva y el caballo se mostró rejego y al no saltar en tres ocasiones fue eliminado de la competencia sin sumar.

La modalidad de ésta disciplina consta de una reducción de unidades por cada falta que realicen en el recorrido con el caballo, es decir, se le dan 300 puntos a los deportistas y se restan por cada salto no realizado. Un protagonista importante es el corcel, pues los animales son sorteados para los atletas y el estado de ánimo de ellos será un punto de influencia en el desempeño de los concursantes.

Charles Fernández de Guatemala sufrió una caída en la prueba de salto ecuestre en el pentatlón moderno. (Foto: Carlos Barria/Reuters)

Para la competencia combinada de tiro láser con carrera los deportistas mexicanos llegaban en las últimas posiciones: en el lugar 34 Carrillo y en el 35 Sandoval, de 36 participantes. El resultado final no fue el optimo, pues culminaron en la posición final 33 y 35 al llegar 6:09.15 (Carrillo) y 6:35.77 (Sandoval) minutos después del británico y puntero Joseph Choong con un tiempo de 11:17.53 minutos.

De esa manera quedaron muy lejos para la obtención de una medalla. En la lucha por las preseas el inglés Choong se llevó la medalla de oro, el egipcio Ahmed Elgendy la plata y el bronce el coreano Woongtae Jun.

