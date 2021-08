“Una mala gestión”: Beatriz Pereyra criticó a Ana Guevara por resultados en Tokio 2020

Ana Gabriela Guevara es la actual directora de la Conade (Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

La delegación mexicana está por cerrar su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y hasta el momento únicamente tiene 3 medallas de bronce, lo que la deja en la posición número 76 del medallero olímpico.

Las críticas sobre el desempeño de los deportistas no se ha hecho esperar, pues con el espacio público que ofrecen las redes sociales, diferentes internautas han cuestionado la participación de los atletas en tierras niponas y los varios cuartos lugares que quedaron a poco de ser bronces.

Beatriz Pereyra, periodista de Proceso especializada en deportes, habló en el espacio de YouTube Los Periodistas al Aire de Sin Embargo sobre la calidad deportiva que ha demostrado México en esta justa y cuestionó la labor de Ana Gabriela Guevara al mando de la Conade (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte).

Beatriz Pereyra cuestionó la labor de Ana Gabriela Guevara al mando de la Conade (Foto: Gobierno de México / Youtube)

Manifestó que el resultado del medallero es consecuencia de la gestión administrativa de Ana Guevara, pues tomó decisiones que perjudicaron a algunos deportistas y no priorizó planes para el deporte de alto rendimiento.

Habló que la ex atleta mexicana no actuó con responsabilidad en su cargo y que sus decisiones perjudicaron a los deportistas que viajaron a Tokio 2020. La escases de planes y estrategias para las distintas competencias que concursaron en Japón no fueron enfocadas con “decisiones inteligentes”.

“Creo que lo que ahorita está ocurriendo es el resultado de una mala gestión por parte de Ana Gabriela Guevara, de haberle pretendido mentirle al presidente, echando campanas al vuelo con los resultados de los juegos panamericanos de Lima 2019; de haber despedido a personas con capacidad para gestionar el deporte de alto rendimiento, de no haber sido una funcionaria responsable y capaz para planear y tomar decisiones inteligentes que le permitieran a los deportistas de alto rendimiento a aspirar a mejores resultados”, apuntó Pereyra.

"Lo que ahorita está ocurriendo es el resultado de una mala gestión por parte de Ana Gabriela Guevara", dijo la periodista (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro.com)

Por otra parte, tundió la promesa que realizó Ana Gabriela al presidente Andrés Manuel López Obrador de traer a México una cantidad de 10 medallas. Afirmó que era un escenario complicado pues el promedio de la delegación mexicana no daba para tal cantidad de preseas.

“Estamos mal, sí se ve un claro retroceso. Nunca fue una realidad lo que Ana Gabriela Guevara le prometió al presidente de traer 10 medallas olímpicas por lo menos, eso estaba completamente disparatado”.

En Río 2016 el país obtuvo 5 preseas: 3 de plata resultado del atletismo, clavados y taekwondo y 2 de bronce de las victorias del boxeo y pentatlón moderno. La comunicadora profundizó que el desempeño del país ha disminuido pues hasta el momento no se tiene ningún metal que no sea de bronce.

Guevara prometió 10 medallas al presidente López Obrador en la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana (Foto: Presidencia de México)

“Insisto entre 3 y 5 es el promedio de cosecha de México, los colores claramente importan. Que México no suba a lo más alto de un podio nos habla de retroceso y que haya tantos cuartos lugares también es cierto que el pronóstico de Ana Guevara al decirle al presidente de 10 medallas, ese pronóstico estaba agarrado con alfileres”, puntualizó Beatriz Pereyra.

Recientemente, la directora de Conade escribió en su cuenta de Twitter su opinión sobre los diferentes comentarios que ha recibido y enfatizó que no le afectaban en lo absoluto.

“A cada persona que se ha tomado el tiempo de ofenderme en las redes sociales pensando que me harán molestarme es todo lo contrario me motivan, tampoco esperen conteste, así que gracias miles”, escribió.

la directora de Conade escribió en su cuenta de Twitter su opinión sobre los diferentes comentarios que ha recibido y enfatizó que no le afectaban en lo absoluto (Foto: EFE/Mario Guzmán)

Ana Guevara a estado envuelta en diferentes polémicas desde que iniciaron los Juegos Olímpicos. El primero de ellos fueron las acusaciones de Paola Espinosa de entorpecer los procesos de selección para el equipo de clavados.

Se desenvolvió una serie de acusaciones y comentarios divididos en donde Ana Guevara defendió que todo se trataba de ver quién estaba en las mejores condiciones de competir. Posteriormente vino la renuncia de Jessica Salazar a los Juegos por la misma situación de la selección, pero en este caso para el ciclismo de velocidad.

