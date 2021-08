Guillermo Ochoa denunció un trato diferente para Japón en los Juegos Olímpicos de Tokio

Guillermo Ochoa denunció un trato diferente para la delegación japonesa en Tokio (Foto: Henry Romero/ REUTERS)

El portero del Tri , Guillermo Ochoa denunció tratos diferentes a la delegación de atletas anfitriona en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Asimismo, aseguró que en la Villa Olímpica no les dan más de una almohada por atleta y que han tenido que sortear otras dificultades, contrario a la selección nipona que está hospedada en un lujoso hotel.

“Los protocolos que tenemos nosotros por COVID-19, antidoping sorpresas que nos mandan. Ellos están en hoteles cinco estrellas, nosotros en la Villa Olímpica, las camas ya las conocen, no nos quieren dar ni dos almohadas que porque es una por atleta, ha sido algo distinto, pero hay que tomarlo de la mejor manera, siempre hay cosas difíciles por superar y las hemos superado de la mejor forma y ahora nos toca dar revancha del juego de la Fase de Grupos”, dijo en entrevista con TV Azteca.

Cabe recordar que la Selección recibió la negativa por parte del Comité Organizador Internacional de los Juegos Olímpicos para que los jugadores se hospedaran en un hotel a las afueras de las Villa Olímpica, previo a su partido por la medalla de bronce que sostendrán enfrentando a Japón.

El motivo de buscar estar en un hotel era el tema de un mejor descanso para los jugadores, vigilar la alimentación, pretendiendo una mejor recuperación después del desgaste ante los brasileños. No obstante, la selección japonesa sí ha podido descansar en las instalaciones de la Federación Japonesa de Futbol, de cara al compromiso que enfrentará con el Tri.

El Tri buscará la revancha contra Japón y la obtención del bronce (Foto: Mike Segar/ REUTERS)

En ese sentido, Ochoa reconoció el objetivo que tendrán durante la madrugada del viernes tratando de colgarse la presea de bronce, ante un equipo que ya les ganó en la Fase de Grupos.

“Ha sido un excelente torneo, ha sido fantástica la manera en la que nos hemos entregado individualmente y a nivel grupal, hasta ahora nos podemos ir con la cabeza en alto, pero nos queremos ir con una medalla a casa y la vamos a pelear hasta el final porque el equipo y el cuerpo técnico se la merece”.

México llegó a estos Juegos Olímpicos como uno de los candidatos para colgarse alguna presea, pues en Londres 2012 fueron los campeones y a pesar de que en Río 2016 no cumplieron con las expectativas al quedar fuera en Cuartos de Final, ahora el conjunto de Jaime Lozano acaparó las miradas del balompié mundial por el buen futbol y la capacidad individual de sus jugadores, donde han dejado una grata imagen, incluso se habla de que han sido observados por algunos clubes de Europa.

Por otro lado, el entrenador Jaime Lozano señaló que, frente a Japón, en el duelo por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio , terminará su participación con la Selección Mexicana.

Jaime Lozano dejará de dirigir la Selección luego de que se enfrenten a Japón (Foto: Edgar Su/ REUTERS)

“Lo he comentado a lo largo de estos Juegos Olímpicos, que estoy agradecido porque me toca vivir esto y afortunadamente lo pude hacer. Nos toca jugar y aquí acaba mi participación con Selección Nacional y me quiero despedir con la gente por la que hago esto. No están todos, pero está la más importante. Es un gran refuerzo para la motivación”, declaró en conferencia de prensa.

Lozano, de 42 años de edad, fue nombrado seleccionador mexicano Sub-23 en diciembre del 2018 y, en su primer desafío internacional, cayó frente al combinado nipón de la categoría juvenil en las semifinales del torneo Torneo Maurice Revello 2019 (Esperanzas de Toulon).

La despedida de Jaime Lozano con la Selección Mexicana Sub-23 será en el Estadio de Saitama el viernes 6 de agosto a las 04:00 horas, tiempo del Centro de México.

