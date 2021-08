Jaime Lozano confesó en qué se basó para los penales de la semifinal ante Brasil de Tokio 2020

Lozano prefirió por irse por aquellos que tenían mayor probabilidad de anotar (Foto: REUTERS/Mike Segar)

La historia de la selección mexicana cambió de rumbo cuando quedó eliminada de la final del fútbol varonil de Tokio 2020. Con un marcador de 4 - 1 en penales, el conjunto dirigido por Jaime Lozano no pudo llegar a la instancia final de los Juegos Olímpicos y se despidió de la posibilidad de la medalla de oro.

A pesar de que mantuvieron un apretado partido y lograron extenderlo hasta la tanda de penales, los mexicanos no pudieron clasificar a la final. Las críticas al equipo nacional giraron en torno a la elección de los jugadores que cobraron los penales, en donde dos ellos fallaron.

Recientemente Jaime Lozano confesó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a tomar aquella decisión y recalcó que en penales cualquiera puede fallar, por lo que lo único que le queda al conjunto del Tri es la de practicar hasta afinar detalles.

“Tratamos de practicar lo más posible durante el proceso, lo mismo pasó en preolímpico, en Tolón hace dos años quedamos fuera en penales, en panamericanos nos quedamos fuera en penales, en preolímpico lo ganamos en penales y esta vez no tocó quedar fuera en penales, pero nuestra experiencia nos dicta que hay que practicar”.

En una entrevista con David Medrano Félix, reportero de TV Azteca, el entrenador del equipo mexicano compartió algunos detalles que lo llevaron a decidir sobre los tiradores que participaron. Reiteró que el objetivo primordial del equipo es la de afinar detalles para no errar en próximas competencias.

Por medio de la cuenta oficial de Twitter del periodista, compartió un fragmento de audio de la respuesta que dio Jimmy Lozano ante la interrogativa del por qué decidió trabajar los penales de esa forma.

Empezó por decir que no siempre los cobradores titulares son los que tienen la habilidad para cobrar un penal, ya que el desgaste físico y mental son piezas clave que pueden afectar el resultado en instancias finales.

Lozano explicó que los cambios a lo largo del juego no fueron pensados para los penales, pero sí le dieron un panorama fresco para os tiempos extra y la competencia en general. Una de las razones que llevó a elegir a Erick Aguirre, Johan Vásquez y a Rodríguez para cobrarlos es la probabilidad que tenían de anotar, pues en el preolímpico y en los entrenamientos demostraron tener gran nivel para realizarlo.

“Apuntamos, vemos quién tiene mayor porcentaje y no siempre son los titulares quienes tiene mayor porcentaje de penales que los otros. Con esto no digo que los cambios fueron para tener mejores cobradores de penales. Normalmente pregunto y prácticamente todos quieren tirar y es ahí donde uno va seleccionando”.

Y aunque no se logró el cometido, añadió que el resultado es parte del deporte, pues habrá ocasiones en las que se pierda a pesar del esfuerzo. Lamentó que el festejo de los 23 años de su delantero centro, Eduardo Mudo Aguirre no pudiera ser con una victoria.

“El mudo casi siempre es infalible, es un gran jugador. Me da mucha pena porque es su cumpleaños, le prometimos una victoria pero es fútbol y después Johan anotó en la final del preolímpico y ahora le tocó fallar”.

Por otra parte habló de la fuerza mental que se necesita para sacar un disparo contundente que garantice un gol, pues la habilidad de enfrentarse a uno mismo es vital para cobrar un buen disparo.

“Solamente no va a fallar el que no se pare enfrente, yo creo que es una batalla contra ti, no es contra el portero, porque tienes que calmar los demonios, calmar tu mente, serenarte lo más posible y tirar tu mejor penal, eso es lo que hay que hacer; pero no siempre se puede porque los mejores del mundo también han fallado”.

