“Muy cardíaco, el último momento no lo hice técnicamente bien”: Aremi Fuentes tras haber obtenido la tercera medalla de bronce para México

REUTERS/Edgard Garrido

La halterista mexicana Aremi Fuentes Zavala, subcampeona de Juegos Panamericanos de Lima 2019, se colgó el bronce con un total de 245 kg, 108 kg en arranque y 137 kg en envión.

La pesista, que consiguió la tercera medalla para México en los Juegos Olímpicos de Tokio, calificó su resultado como “cardíaco” debido a un percance que tuvo en el último levantamiento.

En su primera participación, la mexicana logró levantar 135 kilogramos, mientras que en la segunda ronda levantó 137 kg sobre su cabeza. Sin embargo, no tuvo la misma suerte en su tercera participación, donde no logró conseguir los 139 kilos y la coreana Suhyeon Kim amenazó con excluirla del podio.

“Muy cardíaco, el último momento que no lo hice técnicamente bien, estaba en shock de qué pasaría y pude obtener la medalla y estoy muy contenta”, comentó la mexicana a Marca Claro.

REUTERS/Edgard Garrido

Fuentes inició su camino en el deporte dentro del atletismo, pero sus cualidades la hicieron mudarse al levantamiento de pesas.

“No me arrepiento de haber cambiado el atletismo por la halterofilia. Le agradezco el entrenador que me vio las cualidades para practicarla y no tengo palabras más que agradecer que ha estado al pendiente de mí y que me ha sacado de muchas lesiones también”, señaló.

“Ha sido muy largo, 11 años de trabajo muy intensos. Con lesiones con altas y bajas y en creer en uno mismo y la experiencia también sale a relucir en este tipo de eventos. Di lo mejor que pude, traté de estar en forma deportiva”, agregó Fuentes.

Aremi Fuentes quedó por detrás de Katherin Elizabeth de los Estados Unidos y de Neisi Patricia Dajomes de Ecuador, quién levantó una pesa de 145 kilogramos para obtener la victoria.

REUTERS/Edgard Garrido

La partición de Aremi Fuentes en los Juegos Olímpicos estuvo en peligro luego de que el presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas AC, Rosalio Antonio Alvarado del Ángel, la sacara de la lista de competidores que asistirán al XXVIII Campeonato Panamericano Mayor de Levantamiento de Pesas, programado del 23 al 27 de abril en Guatemala.

“Su respuesta fue que porque me miraba gorda. Y no se me hace bien que él se exprese así de una atleta que dio el peso de la categoría como un mes antes y que siempre trato de tener el peso adecuado y no se me hace justo”, denunció. “En estos dos últimos años me he mantenido en el top 5 de mi categoría, es algo histórico para el levantamiento de pesas, el año pasado fui campeona centroamericana y rompí récord y el año pasado quedé campeona continental”, relató la joven a Infobae México en 2019.

Al concluir su participación en Tokio, la chiapaneca dio a conocer que su mayor inspiración en el deporte ha sido Soraya Jiménez, la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. “Hace dos meses no sabía si iba a poder estar en forma, tuve una lesión en la rodilla. Siempre tuve una inspiración en Soraya Jiménez, no perdí la fe, como ella no la perdió en su momento”, reveló para TV Azteca.

