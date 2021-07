“Es mejor tener a un rival conocido” Henry Martín habló sobre enfrentarse a Gignac en los JJOO

Henry Martín aseguró que México tiene una generación de futbolistas muy talentosos que se encuentran listos para Tokio(Foto: Twitter / @miseleccionmx)

El delantero azulcrema Henry Martín estará presente en la justa olímpica de Tokio. Por ello, en entrevista con TUDN, dejó claro que la plantilla está preparada para encarar los próximos duelos. Asimismo, charló sobre los rivales que tendrá la escuadra nacional y entre ellos podrían estar los delanteros de la Liga MX, André Pierre Gignac y el nuevo fichaje bomba Florian Thauvin, quienes representarán a Francia.

Martín, aseguró que estará contento de tener a los jugadores felinos como rivales: “A Florian no lo conozco, pero sobre Gignac, creo que es mejor tener a un rival conocido y saber cómo trabaja porque lo hemos enfrentado varias veces, ya lo conocen y saben cómo marcarlo. Es mejor esto, a enfrentar a alguien que no conoces”.

Además, el jugador de las Águilas, tuvo la oportunidad de dialogar con Nestor Araujo y Héctor Herrera, quienes ganaron el oro en Londres 2012. Sus comentarios lo motivaron pues ambos le dijeron que es una sensación indescriptible . “Me gustaría vivirlo, estar ahí para tener mi propia experiencia y aportar a las siguientes generaciones”, recalcó.

Asimismo, agregó que México tiene a una generación de futbolistas con mucho talento y calidad, sin embargo, no será fácil y tendrán que mantenerse concentrados.

“Es una gran generación, pero no por ello tienen la facilidad de salir campeones, no es sólo calidad, hay muchas cosas detrás. Pero confío en que este grupo es magnífico y hay un excelente ambiente, pero no hay que pensar que va a ser fácil porque no lo será”, afirmó.

Henry Martín renovará contrato con el América hasta 2024 (Foto: Twitter/@ClubAmerica)

El Club América comunicó a la afición sobre la renovación de Henry Martín, quien se encontraba concentrado con la Selección Mexicana. Su contrato estaba por culminar en el mes de junio, pero el conjunto decidió que el delantero continuara su carrera en Coapa hasta 2024.

El futbolista azulcrema habló sobre su sentir respecto a la decisión que se tomó, sobre todo en esta etapa donde el cambio de cuerpo técnico tuvo la oportunidad de analizar y estar en busca de otros elementos. Sin embargo decidieron darle continuidad al proyecto con él en la delantera.

“Estoy muy agradecido por la confianza. Que tu equipo, tus compañeros, tu familia, te dé la confianza es fundamental para poder desarrollar todas las características que tengas. Estoy muy agradecido por la renovación y la tranquilidad que te da saber que tienes trabajo tres años más, eso te da tranquilidad para enfocarte en lo que se viene, Copa Oro, Juegos Olímpicos. Espero aportar por mucho tiempo”, externó.

Por otro lado, Henry Martín admitió que la detención su hermano Freddy, por su presunta responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada, le afectó demasiado anímicamente, aunque el futbol le ha servido para hacer los días más llevaderos.

Henry ve con gusto el enfrentarse a Gignac, delantero de la Liga MX, en los Juegos Olímpicos (Foto: Jerome Miron/ REUTERS)

“Es difícil, estos meses no han sido los mejores para mí y al principio me pegó durísimo, pero todo está en manos de Dios y de las personas encargadas de la situación, yo aporto lo que puedo aportar nada más y sé mi lugar”, comentó a TUDN.

Dicha aseveración quedó expuesta a inicios de mayo, cuando tras un clásico ante Pumas en el que hizo gol se puso a llorar en pleno terreno de juego, por lo cual Santiago Solari, técnico del equipo, debió acercársele para consolarlo.

Añadió que le ayuda mucho estar metido en la Selección Mexicana, donde las largas concentraciones le sirven para concentrarse, distraerse y enfocarse en su actividad profesional. “Tienes que liberar tu mente y cuando entras a la cancha eres tú, la pelota y el rival nada más. Eso me ha ayudado muchísimo, estoy bien, estoy tranquilo y confiado”, abundó.

