Quién es el piloto que quiere el lugar de Checo Pérez en Red Bull

Las envidias y rivalidades son algunas de las constantes que tiene el mundo de la Fórmula 1 y los pilotos siempre son los grandes protagonistas de todas estas disputas, pues cada año surgen una o más declaraciones que ponen en evidencia el carácter de los conductores.

Mientras Lewis Hamilton y Max Verstappen mantienen el pulso por el campeonato mundial de pilotos, Sergio Pérez se mantiene en la línea de favorecer a su coequipero, sumar puntos y acercar a Red Bull Racing al título de constructores, algo que no termina de sentar bien en el resto de la parrilla y que parece generar una nueva batalla sobre el asfalto.

El encargado de meter presión al tapatío es el francés Pierre Gasly, piloto titular de AlphaTauri, la escudería filial de Red Bull y quien porta la etiqueta como uno de los grandes prospectos de la academia de pilotos austriaca.

Durante la serie de entrevistas que ofrecen los pilotos antes de cada carrera, en esta ocasión los periodistas cuestionaron al galo sobre su presente y futuro, ya que se encuentra en un extraordinario estado de forma abordo de su monoplaza y los resultados ya van de la mano con su rendimiento.

“Estoy trabajando muy duro para ser un piloto muy completo y creo que eso es lo que estoy demostrando en la pista. Estoy luchando con Ferrari y con McLaren de forma consistente, rindiendo en la clasificación y en las carreras. Creo que estoy mostrando un muy buen potencial”, afirmó el conductor de la escudería filial de Red Bull, AlphaTauri.

Esto lo dijo respecto a un posible regreso a la hermana mayor de su escudería, donde tuvo el privilegio de ser piloto titular en la temporada 2019, cuando reemplazó a Daniel Ricciardo; sin embargo, los resultados no lo acompañaron y a mitad de temporada fue sustituido por Alexander Albon, otro conductor surgido de la academia.

Para atizar a “Checo” Pérez y su buena labor en lo que va de temporada, Gasly lanzó un mensaje directo y dijo sentirse capaz de por lo menos emular lo hecho por el mexicano este año.

“Creo que podría rendir de la misma manera (que Sergio “Checo” Pérez), por lo menos. Pero ya veremos. No sé qué pasará con Red Bull al final. Ellos tienen la pelota de su lado, porque manejan mi carrera, tienen el control”.

“En el pasado (otros pilotos de la escudería filial) han sido recompensados directa o rápidamente con un salto a Red Bull y personalmente, eso es lo que me gusta. Pero, objetivamente, ¿va a suceder? Depende de si Red Bull está dispuesto a hacerlo o no. En este momento no creo que sea lo que les guste. Pero veremos con más tiempo”, sentenció el francés.

Pierre Gasly cumplió 25 años el pasado 7 de febrero y es de nacionalidad francesa, por lo que toda su carrera ha estado vinculada a campeonatos en Europa, como la Fórmula Renault, GP 2 Series, Fórmula E y un paso por la Fórmula Japonesa, hasta que en el 2015 se unió al campamento de Red Bull para desarrollar su futuro en la Fórmula 1.

Debutó en la categoría reina a finales de 2017 para sustituir en la última recta de la temporada a Daniil Kvyat, piloto titular de Toro Rosso, entonces nombre de la filial de Red Bull Racing. En este lapso y durante la temporada siguiente únicamente terminó dentro de los puntos en cinco ocasiones.

En la temporada 2019 tuvo su oportunidad a lado de Max Verstappen en Red Bull, pero luego de 12 carreras, el jefe de la escudería, Christian Horner, decidió regresarlo al equipo filial y ascender a Alex Albon, quien permaneció el resto de 2019 y todo 2020, con resultados inferiores al mexicano Sergio Pérez, quien terminó por relevar a los dos en la campaña 2021.

