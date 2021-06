Qué es la pubalgia, la lesión con la que Vicent Janssen podría perderse el inicio del Apertura 2021

Vincent Janssen de Monterrey reacciona luego de una jugada en el estadio Akron de la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco (México). EFE/ Francisco Guasco/Archivo

Malas noticias para el conjunto de los Rayados de Monterrey, pues este jueves se dio a conocer que su delantero Vincent Janssen abandonó la pretemporada debido a una lesión que se le ha ido agravando, por lo que tiene que hacerse una serie de estudios para conocer su gravedad.

Vincent padece de una pubalgia en la zona de la ingle, situación que le impidió participar en el entrenamiento de la tarde del miércoles. Este jueves por la tarde en Monterrey se realizó estudios, para conocer el grado de la pubalgia que lo afecta.

De acuerdo con un comunicado oficial de los Rayados, el artillero holandés presentó molestias en la región del aductor derecho y sínfisis del pubis.

Según el club, el pronóstico dependerá de su evolución.

La pubalgia también es conocida como la hernia del deportista y es una lesión común entre la gente que realiza ejercicio constantemente. Esta patología se manifiesta con dolores en el pubis, con afectaciones a diferentes zonas musculares de la ingle. De forma común también se le llama dolor de ingle.

Una lesión de pubalgia puede durar hasta ocho semanas, variando según el momento en que es diagnosticada. Esta extensión duradera suele ocurrir debido a que el paciente no acude al especialista, esperando que mejore al cabo de unos días.

En la imagen, el jugador de Rayados de Monterrey, el holandés Vincent Janssen, quien anotó un gol en el encuentro contra el Tijuana. EFE/Miguel Sierra/Archivo

Es importante tratarla porqué fases más avanzadas produce dolor incluso en reposo y en la cama.

El principal dolor es en la zona de la ingle o la parte baja del abdomen.

* Las primeras instancias de dolor suelen aparecer tras un entrenamiento o al finalizar una actividad física intensa.

* En segundo lugar, el dolor se siente durante el transcurso de la actividad física.

* Finalmente, el dolor aparece a los pocos instantes de iniciar una actividad y no es posible realizarla.

* El dolor acaba siendo constante, hasta estar en reposo, lo que impide hacer simples movimientos.

JANSSEN SE COMPROMETIÓ

El jugador de Rayados de Monterrey, Vincent Janssen, compartió un momento muy especial en su vida. A través de su cuenta de Instagram compartió algunas fotografías para anunciar su compromiso con su pareja actual, Talia.

Ambos se observan en un lugar despejado, con el mar de fondo. En la escena se muestra cómo le pide la mano en matrimonio, acompañado del siguiente mensaje: “El mejor sí que he escuchado, te amo mi prometida @itmetaliag”, escribió el jugador.

Talia, quien es originaria de Texas, Estados Unidos, ha revelado su sentir ante la sorpresa que le ha dado su prometido y futuro esposo Vincent Janssen en las redes sociales. “Realmente no fuimos en un barco como dijo este día... Pero me pidió que me casara con él. Gracias por el día más feliz de mi vida y un futuro que puedo esperar todos los días. @vincentjanssenofficial”, escribió.

Vincent Janssen (Foto: Instagram@vincentjanssenofficial)

Vincent Janssen arribó a los Rayados para el Apertura 2019. Si bien, no tuvo el efecto de André-Pierre Gignac, el Toro ha marcado 12 goles en Liga y Copa, además ya experimentó lo que significa ser campeón de la mano del equipo regio.

El holandés tomó un rol importante, así como de protagonista en los Cuartos de Final del Apertura 2019, cuando impulsó a Monterrey a la semifinal.

La Liguilla fue especial para Janssen, pero todo inició en los Cuartos de Final ante el equipo lagunero. El Toro tomó la titularidad debido a la lesión que alejó por varios días a Rogelio Funes Mori. Por ello, era aún más importante que Janssen se adaptara rápido el rol protagónico en la delantera.

