Así fue el colérico regaño de Jorge Vergara a las Chivas después de su eliminación de la Copa MX

La presencia de Jorge Vergara en el futbol mexicano tuvo su origen en 2002, con la adquisición mayoritaria de las acciones del Club Deportivo Guadalajara. Bajo su mando en la presidencia directiva, pudo conseguir seis títulos, el más reciente en 2017. Sin embargo, un semestre después de haberlo conseguido, el club fue eliminado de la Copa MX a manos del Atlante, episodio que ocasionó uno de los regaños más fuertes que propinó a sus jugadores.

Con el estreno de Chivas: El Rebaño Sagrado, una serie de videos se volvieron virales. Entre todos, destacó uno que documentó el regaño del entonces presidente. Durante casi dos minutos, los jugadores que lograron ganar la Liga y Copa del torneo de Clausura 2017 se mostraron cabizbajos ante las fuertes declaraciones que el padre de Amaury Vergara les mencionó luego de su eliminación de la Copa del Apertura 2017.

“¡Arrogantes! Si se vieran cómo se veían desde allá arriba, la arrogancia que tenían, la soberbia. O sea, no me ching**n que la temporada pasada fuimos campeones y el mismo equipo no pudo repetir lo mismo. Ustedes perdieron el partido y lo perdieron en los penales con Atlante, el penúltimo lugar de la liga de ascenso. ¡Cómo Atlante! No manchen”, declaró con furia.