Escándalo en el fútbol de Nicaragua: descubrieron una red de “amaños de partidos” y suspendieron jugadores de por vida

Una red de “amaños de partidos de fútbol” fue descubierta en el fútbol de Nicaragua (Foto: Getty Images)

Una red de “amaños de partidos de fútbol” fue descubierta en Nicaragua, y hasta 19 jugadores fueron suspendidos de toda actividad en este deporte, según informó este viernes la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) a través de sus redes sociales oficiales. También quedaron vetados otras ocho personas “externas” al balompié de este país.

“Tras varios meses de investigaciones se han detectado distintos casos de manipulación y amaños de partidos de fútbol a nivel nacional. Los hechos fueron comprobados por medio de pruebas testifical, documental y de vídeos”, detalló la Fenifut en su comunicado.

En la lista de futbolistas suspendidos de por vida destaca el central Jason Casco, del Juventus FC de la Primera División nicaragüense, quien llegó a ser una pieza fundamental en la Selección en la segunda mitad de la década pasada bajo las órdenes del técnico costarricense Henry Duarte. También José Carrión, del Junior Managua, y otros seis futbolistas de Segunda División que no podrán volver a participar en actividades relacionadas con fútbol, ni entrar a canchas o estadios de este deporte.

Además han quedado implicados Norman Eugarrios, DT del Junior Managua; y Róger Oviedo, utilero de Juventus, que permanecerán suspendidos desde diciembre de esta año hasta el mismo mes de 2025.

La lista de personas “externas” al fútbol que fueron suspendidas es encabezada por el ex jugador Armando Collado, quien ya estaba sancionado desde 2011, también por “amaños”, junto con Carlos Peña, Ernesto Gaitán, Gerson Debbe, Kolver Gómez y Reynaldo Gaitán. “Se han beneficiado económicamente de sus acciones y han atentado contra la deportividad y justa competencia”, resaltó Fenifut.

Lo que no especificó el organismo es si el arreglo de los partidos alteraron los campeonatos locales de primera y segunda división, lo que implicaría medidas más profundas para subsanar resultados pasados. No obstante, los equipos con jugadores involucrados en este escándalo de corrupción, como Juventus, Junior Managua, y Matigás, no ocupan puestos importantes en la tabla de posiciones de sus competencias.

La selección de fútbol de Nicaragua es una de las más modestas dentro de las competencias de la CONCACAF (@fenifutnicaragua)

En Nicaragua, donde el béisbol y el boxeo siempre fueron los deportes predilectos, la selecciones de fútbol siempre ocupó un lugar discreto dentro de las competencias de CONCACAF. Actualmente, la Azul y Blanco es dirigida por el argentino Juan Vita y se encuentra en la posición 147 de los 210 países incluidos en la clasificación mundial de la FIFA, por detrás de Lesoto y delante de Kuwait.

(Con información de EFE)

SEGUIR LEYENDO: