Todo lo que hay que saber de la Copa América de Brasil: cómo se juega, el fixture y las figuras que buscarán la gloria

Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Uruguay, son los principales candidatos a quedarse con el título

Está todo listo para la disputa de la 47ª edición de la Copa América que finalmente se jugará en Brasil. El certamen de selecciones sudamericanas organizado por la Conmebol, arrancará hoy y terminará el sábado 10 de julio con la final en el Estadio Maracaná, el partido decisivo al que los diez equipos buscarán llegar. Todos los conjuntos arriban -en su mayoría- con lo mejor que tienen y en principio el anfitrión, Argentina, Uruguay, Chile y Colombia, se perfilan como candidatos al trofeo. Con un estricto protocolo sanitario por la pandemia de COVID-19, esta tarde se dará el puntapié inicial.

El certamen de forma original se iba a disputar en la Argentina y Colombia, pero luego sus Gobiernos desistieron de organizar el evento (Colombia por sus problemas internos socio-políticos y la Argentina por una cuestión sanitaria). De esta manera, la Conmebol encontró la posibilidad de mudar el torneo hacia el vecino país, que es donde se jugó la última edición en 2019. Esta vez no habrá invitados de otros continentes, ya que por la pandemia se bajaron Australia y Qatar, por lo que solo competirán los diez equipos de esta región.

Debido a un calendario fijado con mucha anticipación y que incluyó a la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, las diez selecciones cuentan con la mayor cantidad de sus figuras y eso genera una gran expectativa en el torneo que tiene dos grupos de cinco equipos, que jugarán en las cuatro sedes establecidas. Serán un total de 28 partidos que arrancarán con los encuentros de cada zona:

Grupo A: Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile y Paraguay.

Grupo B: Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú.

MODO DE DISPUTA:

El reglamento publicado en la página del evento, indica en su “Formato de la Competición”, que los cuatro primeros de cada grupo clasificarán a los cuartos de final. En la última fecha todos los cotejos se disputarán de forma simultánea. En caso de igualdad en puntos, se recurrirá a la mejor diferencia de gol, y mayor cantidad cantidad de goles convertidos.

Si dos o más equipos igualan en puntos y en los criterios mencionados, se desempatará por los partidos jugados entre ellos, su mejor diferencia de gol y mayor número de goles. Si aún así no se hubiesen podido sacar diferencias, ya se recurrirá a un sistema de quita de puntos (sumados en el grupo) por cantidad de tarjetas recibidas por sus jugadores:

Tarjetas amarillas: menos 1 puntos.

Tarjeta roja (como resultado de dos amarillas): menos 3 puntos.

Tarjeta roja directa: menos 4 puntos.

Tarjeta amarilla y tarjeta roja directa: menos 5 puntos.

Si tampoco pudo desempatarse, se hará un sorteo entre los equipos.

Cuartos de final, semifinales, tercer puesto y final.

Los ganadores de cada grupo jugarán contra los cuartos de la otra zona, y los segundos, contra los terceros. En esta instancia, en las semifinales y en el juego por el tercer puesto, en caso de igualdad se definirá por penales. Sólo en la final, si persiste el empate, habrá un alargue de 30 minutos dividido en dos tiempos de 15. De mantenerse en tablas, se recurrirán a los penales.

LAS SEDES:

Se buscaron estadios para interceder lo menos menos posible con las competiciones locales, la Serie A o más conocido como Brasileirao (Campeonato Nacional) y la Copa de Brasil. Son cuatro sedes y en una de ellas Río de Janeiro, habrá dos canchas, el Nilton Santon y el Maracaná, que sólo albergará la final. Los recintos que tendrán la mayor cantidad de actividad son:

Brasilia. Estadio Mané Garrincha.

Se construyó en 1974 y se renovó por completo en 2013 para la Copa Confederaciones y el Mundial de 2014. Allí se jugará esta tarde el partido inaugural entre la Brasil y Venezuela. Si bien hoy no tiene ningún equipo en la Serie A del Campeonato Brasileño, suele recibir partidos de los principales clubes del país.

Vista interna del estadio Mané Garrincha, una de las cuatro sedes de la Copa América 2021 en Brasilia (Brasil)

Cuiabá. Estadio Arena Pantatal.

Ubicado en el estado de Mato Grosso y se construyó para el Mundial de 2014. Este año tiene solo un equipo en la Serie A, Cuiabá Esporte Clube.

Estadio Arena Pantanal

Goiania. Estadio Olímpico.

Ubicado en la capital del estado de Goiás, y alberga clubes como el Goiás, el Vila Nova, el Goiania y el Atlético Goianiense. Se inauguró en 1941 y se modernizó en 2016. Al año siguiente, fue una de las sedes de la Copa Mundial Sub-17.

Estadio Olímpico de Goiania

Río de Janeiro. Estadio Nilton Santos.

Casa del Botafogo y también es de nueva generación. Se construyó para albergar los Juegos Panamericanos de 2007 y también fue el escenario de los Juegos Olímpicos de 2016.

Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro (REUTERS/Pilar Olivares)

Río de Janeiro. Estadio Maracaná.

Como se indicó sólo recibirá la final el sábado 10 de julio. El partido más importante del certamen se realizará en este templo del fútbol brasileño y mundial.

Estadio Maracaná de Río de Janeiro (REUTERS/Pilar Olivares)

CAMPEONES:

La Copa América es el certamen de selecciones a nivel continental más antiguo del mundo. Se jugó por primera vez en 1916. Uruguay sigue siendo el más laureado en la competencia con 15 títulos y la Argentina se ubica segunda con 14. Aquella Copa América de Ecuador en 1993, el último cetro en mayores de la Albiceleste, la puso al tope de la tabla que se igualó en 1995 con la consagración de la Celeste. En 2011, con la coronación de los charrúas en la Argentina, quedaron arriba de todos en soledad.

Brasil completa el podio con nueve conquistas, pero seis de ellas fueron en los últimos 32 años. Esa racha se inició con el certamen que ganaron de local en 1989 y tres décadas más tarde revalidaron la corona y son los actuales campeones.

Con dos logros se ubican Chile, Paraguay y Perú. Y con una sola celebración, Colombia y Bolivia. Todavía no festejaron Ecuador y Venezuela.

Todos los campeones de la Copa América en sus respectivas ediciones

LISTAS CONFIRMADAS DEL GRUPO A:

ARGENTINA

Arqueros: Franco Armani (River Plate), Emiliano Martínez (Aston Villa), Agustín Marchesín (Porto) y Juan Musso (Udinese).

Defensores: Gonzalo Montiel (River), Nicolás Otamendi (Benfica), Germán Pezzella (Fiorentina), Nicolás Tagliafico (Ajax), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Marcos Acuña (Sevilla), Lisandro Martínez (Ajax), Cristian Romero (Atalanta), Nahuel Molina Lucero (Udinese).

Mediocampistas: Leandro Paredes (PSG), Guido Rodríguez (Betis), Giovani Lo Celso (Tottenham), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás González (Stuttgart), Ángel Di María (PSG), Rodrigo De Paul (Udinese), Alejandro Gómez (Sevilla), Ángel Correa (Atlético de Madrid), Nicolás Domínguez (Bologna).

Delanteros: Lionel Messi (Barcelona), Lautaro Martínez (Inter), Joaquín Correa (Lazio), Lucas Alario (Bayer Leverkusen) y Sergio Agüero (Manchester City).

BOLIVIA

Arqueros: Carlos Lampe (Always Ready), Ruben Cordano (Bolivar) y Javier Rojas (Bolivar).

Defensores: Jairo Quinteros (Bolivar), Luis Haquín (Melipilla), Adrian Jusino (Larissa), Diego Bejarano (Bolivar), Roberto Fernandez (Bolivar), Jorge Flores (Always Ready), Luis Barbosa (Aurora), Jose Sagredo (The Strongest) y Oscar Ribera (Blooming).

Mediocampistas: Leonel Justiniano (Bolivar), Juan Carlos Arce (Always Ready), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Diego Wayar (The Strongest), Moises Villarroel (Jorge Wilstermann), Boris Cespedes (Servette), Erwin Saavadera (Bolivar), Ramiro Vaca (The Strongest), Erwin Sanchez (Blooming) y Danny Bejarano (Pas Lamia).

Delanteros: Marcelo Moreno (Cruzeiro), Rodrigo Ramallo (Always Ready), Gilbert Alvarez (Jorge Wilstermann), Jaume Cuellar (S.P.A.L) y Jeyson Chura (The Strongest).

CHILE

Arqueros: Claudio Bravo (Betis), Gabriel Arias (Racing) y Gabriel Castellón (Huachipato FC).

Defensores: Daniel González (Santiago Wanderers), Mauricio Isla (Flamengo), Guillermo Maripán (Monaco), Gary Medel (Bologna), Eugenio Mena (Racing), Enzo Roco (Fatih Karagümrük), Francisco Sierralta (Watford) y Sebastián Vegas (Monterrey).

Mediocampistas: Tomás Alarcón (O’Higgins), Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen), Pablo Aránguiz (Universidad de Chile) Claudio Baeza (Toluca), Pablo Galdames (Vélez Sarsfield), Marcelino Núñez (Universidad Católica), Carlos Palacios (Internacional), César Pinares (Grêmio), Erick Pulgar (Fiorentina) y Arturo Vidal (Internazionale).

Delanteros: Luciano Arriagada (Colo Colo), Ben Brereton (Blackburn), Clemente Montes (Universidad Católica), Jean Meneses (León), Felipe Mora (Portland Timbers), Alexis Sánchez (Internazionale) y Eduardo Vargas (Atlético Mineiro).

PARAGUAY

Arqueros: Antony Silva (Puebla), Gerardo Ortiz (Once Caldas), Alfredo Aguilar (Olimpia).

Defensores: Robert Rojas (River Plate), Fabián Balbuena (West Ham), Gustavo Gómez (Palmeiras), Júnior Alonso (Atlético Mineiro), David Martínez (River Plate), Omar Alderete (Hertha Berlin), Santiago Arzamendia (Cerro Porteño), Alberto Espinola (Cerro Porteño).

Mediocampistas: Andrés Cubas (Nimes), Robert Piris Da Motta (Gençlerbirligi-TUR) , Richard Sánchez (América-MEX), Gastón Giménez (Chicago Fire), Óscar Romero (San Lorenzo), Miguel Almirón (Newcastle), Cardozo Lucena (Cerro Porteño), Mathias Villasanti, (Cerro Porteño), Braian Ojeda (Olimpia), Jorge Morel (Guarani).

Delanteros: Ángel Romero (San Lorenzo), Carlos González (Tigres-MEX), Alejandro Romero Gamarra (Al Taawon-ARA), Braian Samudio (Rizespor-TUR), Gabriel Ávalos, (Argentinos Juniors), Antonio Bareiro (Libertad), Julio Cesar Enciso (Libertad).

URUGUAY

Arqueros: Fernando Muslera (Galatasaray) Martín Campaña (Al Batin) Sergio Rochet (Nacional de Uruguay).

Defensores: Diego Godín (Cagliari) José María Giménez (Atlético de Madrid) Sebastián Coates (Sporting de Lisboa) Ronald Araújo (Barcelona) Martín Cáceres (Fiorentina) Giovanni González (Peñarol) Matías Viña (Palmeiras) Camilo Cándido (Nacional).

Mediocampistas: Lucas Torreira (Atlético de Madrid) Rodrigo Bentancur (Juventus) Matías Vecino (Inter) Federico Valverde (Real Madrid) Fernando Gorriarán (Santos Laguna) Nahitan Nández (Cagliari) Brian Rodríguez (Almería) Nicolás de la Cruz (River Plate).

Delanteros: Jonathan Rodríguez (Cruz Azul), Brian Ocampo (Nacional) Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) Facundo Torres (Peñarol) Luis Suárez (Atlético de Madrid) Maximiliano Gómez (Valencia) Edinson Cavani (Manchester United).

LISTAS CONFIRMADAS DEL GRUPO B:

BRASIL

Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) y Weverton (Palmeiras).

Defensores: Alex Sandro y Danilo (Juventus), Emerson (Barcelona), Renan Lodi y Felipe (Atlético de Madrid), Éder Militao (Real Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain) y Thiago Silva (Chelsea).

Mediocampistas: Casemiro (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United) y Lucas Paquetá (Lyon).

Delanteros: Everton (Benfica), Gabriel Barbosa (Flamengo), Gabriel Jesús (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton), Roberto Firmino (Liverpool) y Vinicius Jr. (Real Madrid).

COLOMBIA

Arqueros: Alder Quintana (Atlético Nacional), Camilo Vargas (Atlas), David Ospina (Nápoli).

Defensores: Carlos Cuesta (Genk), Daniel Muñoz (Genk), Dávinson Sánchez (Tottenham Hotspur), Óscar Murillo (Pachuca), Stefan Medina (Monterrey), William Tesillo (León), Yerry Mina (Everton), Jhon Lucumí (Genk).

Mediocampistas: Baldomero Perlaza (Atlético Nacional), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), Matheus Uribe (Porto), Sebastián Pérez (Boavista), Wilmar Barrios (Zenit), Yairo Moreno (Pachuca), Edwin Cardona (Boca Juniors), Gustavo Cuéllar (Al-Hilal).

Delanteros: Alfredo Morelos (Rangers), Duván Zapata (Atalanta), Luis Díaz (Porto), Luis Fernando Muriel (Atalanta), Miguel Borja (Junior), Rafael Santos Borré (River Plate), Jaminton Campaz (Tolima), Juan Otero (Santos Laguna), Yimmi Chará (Portland Timbers).

PERÚ

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City), José Carvallo (Universitario) y Carlos Cáceda (FBC Melgar).

Defensores: Aldo Corzo (Universitario), Jhilmar Lora (Sporting Cristal), Luis Abram (Vélez Sarsfield), Miguel Araujo (FC Emmen), Renzo Garcés (club UCV), Christian Ramos (club UCV), Anderson Santamaría (Atlas), Alexander Callens (New York City), Miguel Trauco (Saint Éttiene) y Marcos López (San José Earthquakes).

Mediocampistas: Renato Tapia (Celta), Martín Távara (Sporting Cristal), Yoshimar Yotún (Cruz Azul), Sergio Peña (FC Emmen), Christian Cueva (Al-Fateh), André Carrillo (Al Hilal), Wilder Cartagena (Godoy Cruz), Alexis Arias (FBC Melgar) y Raziel García (Cienciano)

Delanteros: Luis Iberico (FBC Melgar), Gianluca Lapadula (Benevento), Santiago Ormeño (Club León) y Alex Valera (Universitario).

ECUADOR

Arqueros: Alexander Domínguez (Vélez Sarsfield), Pedro Ortiz (Emelec) y Hernán Galíndez (Universidad Católica).

Defensores: Ángelo Preciado (KRC Genk), Mario Pineida (Barcelona S.C.), Robert Arboleda (Sao Paulo), Félix Torres (Santos Laguna), Luis León (Barcelona S.C.), Piero Hincapié (Talleres), Xavier Arreaga (Seattle Sounders), Pervis Estupiñán (Villarreal), Diego Palacios (Los Angeles FC).

Mediocampistas: Jhegson Méndez (Orlando City), Dixon Arroyo (Emelec), Moisés Caicedo (Brighton), Christian Noboa (PFC Sochi), Alan Franco (Atlético Mineiro), Gonzalo Plata (Sporting Lisboa), Ángel Mena (León), Damián Díaz (Barcelona S.C.), Ayrton Preciado (Santos Laguna) y José Carabalí (Universidad Católica).

Delanteros: Fidel Martínez (Tijuana), Michael Estrada (Toluca), Jordy Caicedo (CSKA Sofía), Leonardo Campana (Famalicao), Enner Valencia (Fenerbahce) y José Andrés Hurtado (Independiente del Valle).

VENEZUELA

Porteros: Wuilker Faríñez (Lens), Joel Graterol (América de Cali) y Rafael Romo (Oud-Heverlee Leuven, Bélgica).

Defensores: Jhon Chancellor (Brescia), Luis Mago (Universidad de Chile), Nahuel Ferraresi (Moreirense), Alexander González (Málaga), Roberto Rosales (Leganés), Mikel Villanueva (Santa Clara), Yohan Cumana (Deportivo La Guaira), Jose Martinez (Philadelphia Union), Ronald Hernandez (Atlanta United), Luiz Martinez (La Guaira).

Mediocampistas: Tomás Rincón (Torino), Cristian Cásseres Jr (NY Red Bulls), Junior Moreno (DC United), Jhon Murillo (Tondela), Rómulo Otero (Corinthians), Jefferson Savarino (Atlético Mineiro), Bernaldo Manzano (Deportivo Lara), Edson Castillo (Caracas FC), Yangel Herrera (Granada).

Delanteros: Fernando Aristeguieta (Mazatlán), Jhonder Cádiz (Nashville), Sergio Córdova (Arminia Bielefeld), Josef Martínez (Atlanta United), Richard Celis (Caracas) y Yeferson Soteldo (Toronto FC).

FIXTURE COMPLETO:

FASE DE GRUPOS.

Domingo 13 de junio - Grupo B

18.00 | Brasil - Venezuela, en Brasilia

21.00 | Colombia - Ecuador, en Cuiabá

Lunes 14 de junio - Grupo A

18.00 | Argentina - Chile, en Río.

21.00 | Paraguay - Bolivia, en Goiânia.

Jueves 17 de junio - Grupo B

18.00 | Colombia - Venezuela, en Goiânia.

21.00 | Brasil - Perú, en Río de Janeiro.

Viernes 18 de junio - Grupo A

18.00 | Chile - Bolivia, en Cuiabá.

21.00 | Argentina - Uruguay, en Brasilia.

Domingo 20 de junio - Grupo B

18.00 | Venezuela - Ecuador, en Río.

21.00 | Colombia - Perú, en Goiânia.

Lunes 21 de junio - Grupo A

18.00 | Uruguay - Chile, en Cuiabá

21.00 | Argentina - Paraguay, en Brasilia.

Miércoles 23 de junio - Grupo B

18.00 | Ecuador - Perú, en Goiania.

21.00 | Brasil - Colombia, en Río de Janeiro.

Jueves 24 de junio - Grupo A

18.00 | Bolivia - Uruguay, en Cuiabá.

21.00 | Chile - Paraguay, en Brasilia.

Domingo 27 de junio - Grupo B

18.00 | Brasil - Ecuador, en Goiânia

21.00 | Venezuela - Perú, en Brasilia.

Lunes 28 de junio - Grupo A

21.00 | Uruguay - Paraguay, en Río de Janeiro.

21.00 | Bolivia - Argentina, en Cuiabá.

CUARTOS DE FINAL.

Viernes 2 de julio

18.00 | 2° Grupo B - 3° Grupo A, en Goiânia

21.00 | 1° Grupo B - 4° Grupo A, en Río de Janeiro.

Sábado 3 de julio

18.00 | 2° Grupo A - 3° Grupo B, en Brasilia.

21.00 | 1° Grupo A - 4° Grupo B, en Goiania.

SEMIFINALES.

Lunes 5 de julio

20.00 | Ganador 1B/4A - Ganador 2B/3A, en Río de Janeiro.

Martes 6 de julio

22.00 | Ganador 1A/4B - Ganador 2A/3B, en Brasilia.

TERCER PUESTO.

Viernes 9 de julio

21.00 | Perdedor SF1 - Perdedor SF2, en Brasilia

FINAL.

Sábado 10 de julio

21.00 | Ganador SF1 - Ganador SF2, en el Maracaná

El camino hacia el Maracaná

