Avanzan negociaciones entre Rayados y Boca Juniors por Andrada

Las negociaciones entre Rayados y Boca Juniors por el portero Esteban Andrada siguen en buenos términos, por lo que se espera que se resuelva pronto.

Luciano Nicotra, representante del jugador, aclaró que hay una deuda con el club argentino, pero que bajo contrato se cubrirá con el 15 por ciento de la posible venta.

“Está escrito todo en los contratos, contractualmente no se ha cambiado nada, en 2019 Boca, para sacarlo de mercado de pases a Esteban y siguiera jugando la Libertadores, propuso renovarlo. Esteban necesitaba un dinero para terminar la casa en la cual hoy vive y Boca se lo dio a cuenta de una futura venta del 15 por ciento.

“Recién escuché que el jugador no quiere devolver el dinero, el representante, el Monterrey..., ese dinero está garantizado en Boca, el jugador sabe que si se hace la operación tiene que devolverlo con el 15 por ciento, que se queda en el club”, indicó.

Nicotra agregó que las negociaciones entre Rayados y Boca Juniors continúan en buenos términos y que para el equipo de Monterrey la primera opción es Esteban Andrada.

“Hay buen diálogo entre la gente de Boca y la del Monterrey, no está muy lejos económicamente, lo que está reclamando Boca que le falta para recuperar ese dinero y se va a solucionar a corto plazo.

“Monterrey fue claro, Andrada es la primera opción, es el gusto del entrenador (Javier Aguirre) y del presidente (Duilio Davino), pero saben que Boca es un club que un jugador como Esteban puede llegar una oferta en cualquier momento. La intención de ellos es tratar de solucionar lo antes posible para que comience la pretemporada que viene (la cual inicia la próxima semana)”, añadió.

El representante de Esteban Andrada aclaró que el portero está contento en Boca Juniors, pero que se deja seducir por tener una oferta atractiva y que siempre pidió a los dirigentes de la escuadra argentina que si llegaba una opción por él, se analizara.

“Andrada es una persona que se siente identificado con Boca, está bien en la institución, ha tenido altibajos como todos, es un ser humano, ve con buenos ojos si hay una oferta, lo manifestó ante Boca y públicamente, ve con buenos ojos si hay una oferta que le sirva al club y a él en lo económico, tratar de emigrar.

“Es un ser humano increíble, está feliz en el lugar que está, si hay una buena oferta como la que hay, tratar de salir en buenos términos, que queden las cosas claras con el club, que no sea un impedimento el dinero que el club le adelantó, porque ese dinero lo va a recuperar la institución y nada, seguir negociando, se está negociando, no es fácil, los tiempos de la gente que quiere contratar a un jugador no son los mismos del que lo quiere vender, así que se está negociando en buenos términos, eso es lo positivo”, concluyó.

