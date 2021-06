Miguel Herrera condicionará la titularidad de Florian Thauvin en Tigres

Florian Thauvin llegará a México el próximo 11 de junio (Foto: Twitter@RafaDato2)

Después de los cambios internos que sufrió el equipo de Tigres al cierre del torneo Guardianes Clausura 2021, el conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se perfila para encarar el nuevo torneo. Por ello, Miguel Herrera, nuevo entrenador técnico, ya se reunió con el equipo y vio algunas de las cualidades físicas que tiene cada uno de ellos.

La tarde de este lunes 7 de junio, el técnico Herrera trabajó con quienes serán sus nuevos jugadores en el torneo mexicano, visitó las instalaciones de los del Volcán y arrancó con el trabajo físico de pretemporada, al concluir recibió a los medios locales.

En conferencia de prensa, el Piojo Herrera respondió algunas de las interrogantes en torno a cómo diseñará su once titular y cómo enfrentaría la preparación de la pretemporada de los felinos. Ya que la incorporación de Florian Thauvin, un extranjero más al cuadro de Tigres, pondrá en juego la consideración de la nueva regla de jugadores extranjeros en el once principal.

"A ningún jugador, se llame como se llame, le puedes garantizar ser titular", explicó el Piojo Herrera (Foto: captura YouTube/Tigres Oficial)

Herrera explicó que conoce las habilidades del centrocampista y la relevancia de su fichaje para el club; sin embargo dijo que no habría forma de que su valor internacional le ceda un lugar en los partidos de la liga mexicana.

Así lo detalló el Piojo Herrera:

“Obviamente es una contratación importante, no podemos ocultar eso, pero como siempre lo he dicho: a ningún jugador, se llame como se llame, le puedes garantizar ser titular antes de conocerlo o antes de que demuestre las condiciones con este equipo, dentro de este grupo”, explicó.

El estratega comentó que una vez que el francés llegue a México y se incorpore con todo el equipo de Tigres podrá pensar si Thauvin tiene posibilidades de brincar como titular en los primeros duelos del Apertura 2021.

La tarde de este lunes 7 de junio, el técnico Herrera trabajó con quienes serán sus nuevos jugadores en el torneo mexicano (Foto: Twitter/@TigresOficial)

Resaltó que los logros que consiguió en el fútbol francés es de importancia, por lo que no se pueden demeritar sus victorias, pero el Piojo fue contundente y reafirmó que el nombre y la trayectoria no son elementos suficientes para ser considerado en su once ideal.

“Por supuesto que llega a este equipo por lo que ha hecho, un campeón del mundo, obviamente tiene la carrera en ventaja por lo que le cuesta a la institución, pero la competencia va a estar”, añadió el director técnico felino.

Por otra parte, también habló de cuáles podrían ser las condiciones necesarias para que Florian Thauvin tenga un lugar en la titularidad sobre sus compañeros, pero de nueva cuenta el Piojo insistió en la competencia interna del club que “los haga crecer”, así fueron las palabras de Herrera:

Herrera reconoció el nivel del centrocampista pero no le dará la titularidad (Foto: EFE/EPA/Guillaume Horcajuelo)

“A mí no me importa de dónde son o cómo se llaman, quiero tener a los once mejores en mí perspectiva de entrenamiento, de cómo los veo durante la semana, cómo los veo durante el partido y saltarán los once mejores. Y si hay alguno que no llenó todo eso, pues buscaré al que esté mejor”.

El club Tigres explicó que la llegada del francés será presentada de manera oficial el próximo viernes 11 de junio en el Estadio Universitario, por lo que Miguel Herrera tendrá que esperar hasta el fin de semana para conocerlo de manera personal y verlo en acción.

La institución deportiva invitó a su afición para que reactive su abono y con ello tendría la oportunidad de presenciar la llegada del jugador. Por medio de redes sociales, los felinos del norte motivaron a sus seguidores para que asistan a la presentación de Thauvin.

