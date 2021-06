Ricardo Tuca Ferretti se despidió de Tigres de manera oficial

(Foto: REUTERS/Ibraheem Al Omari)

El día que la afición regiomontana no quería ver, llegó, pues la tarde de este martes 1 de junio terminó la era del Tuca Ferretti con el conjunto de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). A pesar de que ya se había anunciado la no recontratación con Ricardo, no se había dado el anuncio de despedida por parte de la directiva.

Es así como Ricardo Tuca Ferretti dejó las instalaciones del club Tigres de manera oficial. Sinergia Deportiva dio por terminada la relación laboral que mantuvieron con Ferretti a lo largo de 11 años.

A través de un video difundido en las redes sociales del club, se observa la participaron de Alejandro Rodríguez, presidente deportivo, Mauricio Culebro, vicepresidente y el propio Tuca. Los propios directivos agradecieron de manera formal el trabajo que realizó el entrenador y le desearon suerte en sus próximos proyectos.

