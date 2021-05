Jonathan dos Santos sufrió una lesión en el Galaxy vs Earthquakes y es duda para la Selección Mexicana

(Video: Cortesía ESPN)

Una mala noticia podría llegar a oídos de Gerardo Martino. El volante y capitán de Los Ángeles Galaxy, Jonathan dos Santos, salió lesionado del encuentro contra el San José Earthquakes al minuto 51. Luego del gesto de dolor expresado por el mediocampista mexicano, el árbitro autorizó la entrada del cuerpo de atención médica, quienes lo valoraron e informaron al director técnico Greg Vanney que estaba imposibilitado para continuar en el terreno de juego.

Corrían los primeros minutos del segundo tiempo, cuando las alarmas se encendieron en la banca del cuadro angelino. Mientras los cuadros se acomodaban para reanudar el juego desde el saque de meta, el mexicano se tiró al césped sin haber protagonizado ningún tipo de contacto con algún rival. Cuando los doctores llegaron a su atención, el jugador con el dorsal número 8 se bajó la calceta y les indicó el lugar de la molestia.

Hasta el momento el equipo no ha emitido ningún tipo de comunicado acerca de su estado de salud. No obstante, conforme a lo observado en el momento en que fue revisado en el campo, el seleccionado nacional pudo haber padecido una lesión muscular derivada del cansancio. De esa forma, su participación con la selección de Gerardo Martino, tanto para el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf como para la Copa Oro, está en duda.

Jonathan dos Santos salió del encuentro al minuto 52 (Foto: Twitter @LAGalaxy)

Información en desarrollo*