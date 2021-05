Tata Martino presentó lista de convocados para la Nations League

Gerardo Martino compartió su lista de convocados para la Nations League (Foto: EFE/EPA/ERWIN SCHERIAU)

La actividad de la Selección Nacional Mexicana está de vuelta, en esta ocasión tendrá participación en la Liga de Naciones de la Concacaf, la cual dará inicio el próximo 3 de junio en Denver, Colorado.

Para esto, Gerardo Martino, director técnico de la selección, compartió su lista definitiva de convocados para vestir los colores del Tri y competir en el torneo. Con una lista de 23 jugadores, el Tata Martino se preparará para enfrentar a la selección de Islandia en un juego de preparación para la Nations League.

Dentro de las ausencias destaca que no figuró el nombre de Raúl Jiménez, quien ya tiene el alta médica para regresar a las canchas pero a pesar de ello no fue considerado por el Tata. También no salió el nombre de Diego Laínez y Rodolfo Pizarro, jugadores que han destacado con sus clubes y que han sido considerados en convocatorias anteriores.

Ellos son los convocados por el argentino:

Lista definitiva de convocados para la Nations League (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

