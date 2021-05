La historia del más polémico campeonato del América y por qué se desató el escándalo

El Club América fue campeón del torneo corto reconocido como PRODE 85 (Foto: Club América)

El Club América, en la actualidad, es el equipo más odiado del futbol mexicano, así como el más criticado y señalado. Aunque también cuenta con más campeonatos de Primera División, sus detractores han puesto en duda la legitimidad de varios de ellos, en especial el obtenido en el año de 1985. La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) lo reconoció, pero hay quienes fundamentan su invalidez en cambios en el formato y la participación de pocos equipos.

Para 1986, de nueva cuenta, México sería sede del Campeonato Mundial de Futbol. Así, con la mira puesta en la preparación exhaustiva de los jugadores, y la obligación de poner a disposición del comité organizador las instalaciones de los estadios tres meses antes del arranque, los presidentes de los clubes acordaron la cancelación del torneo largo y realizar dos torneos con campeonato y liguilla propios, es decir, el PRODE 85 y el México 86.

El primero de ellos se disputó entre el 12 de julio y el 6 de octubre de 1985, aunque su autorización por parte de la FIFA no se otorgó de manera inmediata. Fue organizado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aunque contó con el patrocinio del organismo descentralizado del Estado Mexicano Pronósticos Deportivos. De esa forma, en referencia a la alianza, el torneo fue nombrado con las letras iniciales de la empresa, es decir PRODE. El ganador se llevó un premio económico de 10 millones de pesos.

El campeonato significó la sexta estrella en la historia de las Águilas (Foto: Twitter / @hgordoa)

Los 20 equipos de la Primera División participaron en el campeonato, aunque estuvieron divididos en cuatro grupos de cinco integrantes. El formato indicó la realización de 4 partidos de ida y vuelta entre los rivales directos, es decir, 8 en total. Con ello, se convirtió en el torneo más corto en la historia del futbol en México. Los dos mejores clasificados de cada sector ganaron el derecho de disputar la liguilla.

Luego de disputar la fase regular y las eliminatorias, los dos finalistas fueron Tampico Madero y el Club América, que contó con la participación de Cristóbal Ortega a pesar de su convocatoria con la Selección. En el partido de ida, los de Tamaulipas se impusieron por cuatro goles a uno y tuvieron una cómoda ventaja para el último partido de la serie.

La superioridad se mantuvo durante los 45 minutos del segundo episodio, pero en el complemento Ricardo Peláez, Eduardo Bacas y Ramón Ireta empataron las acciones. Finalmente, los capitalinos ganaron el título gracias a la anotación de Eduardo Bacas en el minuto 120 del tiempo extra.

América remontó un marcador adverso de 4-1 por parte de Tampico Madero (Foto: Twitter / @cesilio6)

El trofeo le fue otorgado como lo indica el protocolo de los partidos de campeonato, pero el Club América no pudo presumir la estrella en su escudo de manera inmediata. Por esa razón, algunos aficionados y analistas argumentan que, con la obtención del décimo título de las Chivas y el octavo de Cruz Azul en 1997, la directiva de Coapa ejerció presión en contra de la Federación para reconocer el título del PRODE 85 y sumar ocho estrellas.

No obstante, Rafael del Castillo, quien fuera presidente de la FMF durante dichos torneos, declaró que “La verdad que en aquel momento no teníamos la autorización de FIFA y hasta que hubo la autorización de FIFA, poco después, se autorizó que pudieran tener la estrella. Esa es la realidad. En aquel momento se había solicitado la autorización porque se da un sistema diferente y no había estado aprobado por la FIFA. Ahora la FIFA permite todo, pero antes no” a ESPN Radio.

Monterrey es campeón reconocido del segundo torneo corto de la temporada conocido como México 86 (Foto Twitter / @MXESTADIOS)

De igual forma, en el anexo de campeones históricos de Primera División, incluido en el Anuario Oficial 1986-1987 de la FMF, se reconoció el título de dicho torneo, así como el del México 86 que implicó el primer título de los Rayados de Monterrey en la historia del futbol profesional.

A pesar de los testimonios y reconocimientos oficiales, hay personajes como Eduardo de la Torre, André Marín, José Ramón Fernández y David Faitelson que, aseguran, el torneo disputado bajo el nombre de PRODE 85 fue una invención en favor de las Águilas. Ello lo convierte en uno de los más polémicos en la historia del futbol mexicano

