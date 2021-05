El día que el árbitro Francisco Chacón se burló de Miguel Herrera en un Clásico Nacional

Francisco Chacón se burló de Miguel Herrera durante un Clásico Nacional en 2019 (Video: YouTube/Resúmen MX)

En el futbol mexicano se han desenvuelto personajes polémicos, tanto dentro como fuera de la cancha. Ante la constante tensión entre ellos, es frecuente presenciar discusiones o reclamos. Uno de los episodios más recordados fue cuando el árbitro retirado Francisco Chacón se burló del polémico director técnico Miguel Herrera y dijo groserías que fueron transmitidas en cadena nacional. Todo ello durante un partido entre las Águilas del América y las Chivas de Guadalajara.

En un video publicado en la página oficial de Luis García Postigo en Facebook, el ex silbante habló sobre el suceso que le valió críticas e, incluso, la suspensión de la comisión disciplinaria por su desempeño en un partido de cuartos de final de Copa MX. En aquel encuentro, las cámaras documentaron una discusión con el estratega americanista.

La tensión entre los 22 jugadores, cuando se disputa un Clásico Nacional, lleva el contacto físico al extremo. Aunado a ello, la explosiva personalidad de Miguel Herrera lo llevó a reclamar de forma constante las decisiones del juez central. Durante la transmisión del encuentro, Chacón volteó a la banca, se llevó las manos al bolsillo e imitó la forma de desplazarse del entonces entrenador americanista en gesto de burla.

En el mismo encuentro dijo una serie de groserías que se transmitieron en cadena nacional (Video: Facebook/Pello Maldonado "Gurú Deportivo")

“Miguel se estaba quejando de mí y empieza a gritar y a gesticular. Ya cuando él se siente tomado se mete las manos al bolsillo como diciéndome ‘no te estoy diciendo nada’ y ahí es cuando lo imito y le hago como él lo hacía, como pingüinito”, confesó al comentarista de Azteca Deportes. Aunque no fue la única conducta que le valió la sanción.

En el mismo encuentro, fue captado por la cámara mientras decía una serie de groserías. Aunque el audio no estuvo habilitado en ese momento, la claridad de sus palabras fue tal que los televidentes pudieron descifrar el mensaje que comunicó al mediocampista de Chivas, Jesús Molina.

“Hubo una jugada donde América me pedía penal y en esa jugada se da un saque de meta. Llega (Emmanuel) Aguilera y me dice ‘Oye, Paco. Ahí hay dos penales que te comiste de aquel lado. Por favor ten más atención’. Lo escucha (Jesús) Molina y dice ‘Oye, Paco, que no te empiecen a presionar. No eran penales’. Entonces ahí yo volteo con Molina y le digo ‘Molina, a mí me vale madres. Todos me la pelan’. Desafortunadamente para mí, tenía el zoom de la cámara puesto en mi cara y todo el mundo me leyó los labios”, dijo.

Miguel Herrera y el árbitro Francisco Chacón protagonizaron un polémico episodio durante un Clásico Nacional de Copa MX (Foto: EFE/Twitter/@eu_lozano)

Después de que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ejerciera una investigación por las actitudes del árbitro, determinó aplicar una suspensión. Así, Francisco Chacón estuvo inhabilitado para dirigir los siguientes tres encuentros. A pesar de eso, y aunque reconoció que fue una reacción espontánea, aseguró que no se siente arrepentido, pues “no le arbitras a monjas y a padres para estarte cuidando de lo que dices”.

Sobre el castigo, en ese momento pensó que se trataba de “una mancha más al tigre porque me habían castigado una infinidad de veces por otras cosas”. Y es que Chacón llegó a caracterizarse por ser uno de los silbantes con gafete de FIFA más extrovertidos en la cancha. Incluso su juicio llegó a generar desconfianza debido a un video filtrado en el año 2013.

El director técnico Miguel Herrera ha vivido numerosas discusiones con los árbitros que, incluso, le han valido expulsiones (Foto: José Méndez/EFE)

En el material se le escucha criticar a la Comisión de Árbitros de la Federación. No obstante, su frase más cuestionada fue cuando afirmó que “a los dos equipos de Monterrey les va con madre conmigo. O sea, Tigres no pierde conmigo hace… No sé cuánto fue, pero desde que fue campeón”.

Francisco Chacón anunció su retiro de las canchas en mayo de 2019. En aquel momento se integró al equipo de trabajo del Ayuntamiento de Irapuato. Sin embargo, para 2021 volvió al ámbito deportivo, aunque como analista arbitral del equipo de Azteca Deportes, donde se desempeña en la actualidad.

