Qué pasará con el “doctor” Luis García cuando deje de ser comentarista de Azteca Deportes

Luis García lleva 20 años trabajando en TV Azteca (Foto: Instagram@ garciaposti)

Uno de los emblemáticos comentaristas de Azteca Deportes confesó que pasará el día que ya no comparta micrófonos con Christian Martinoli. Actualmente, el “doctor” Luis García es uno de los protagonistas de las emisiones deportivas de TV Azteca; sin embargo, no todo es eterno y visualizó el escenario cuando tenga que dejar la narración deportiva.

En una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram, Luis García Postigo rompió la formalidad que mantiene en la televisión mexicana e inició una plática con sus seguidores y compartió algunos detalles íntimos de su vida además de algunos análisis deportivos.

Cuando le cuestionaron a qué se dedicaría el día que ya no sea comentarista de la televisora de Ajusco, el “doctor” García empezó por aclarar que le gusta vivir al día y no es una persona que realice muchos planes a futuro, por lo que no sabe qué haría para ese momento.

En una transmisión en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram, Luis García Postigo rompió la formalidad que mantiene en la televisión mexicana (Foto: captura Instagram/@garciaposti)

Destacó que hablar y debatir es una de las actividades que más le gusta hacer, a pesar de haber estudiado contaduría pública, una carrera que no tiene relación directa con la comunicación, enfatizó que su acercamiento al periodismo deportivo fue una de sus mejores elecciones de su vida:

“Siempre me gustó hablar, me gusta hablar y decir en qué estoy de acuerdo y en que no. Yo no estudié comunicación, estudié contaduría pública”, confesó.

De primera instancia descartó la posibilidad de dedicarse a la dirección técnica de algún club. A pesar de que fue una de las figuras emblemáticas de la década de los noventa en el fútbol mexicano, negó su intención de ser entrenador.

Luis García confesó que tiene algunos proyectos personales con empresas en donde podría invertir para solventar los gastos familiares, actualmente vende productos como gorras y playeras con la etiqueta de “doctor” García, así que el emprendimiento sería uno de sus caminos a futuro.

Luis García destacó que hablar y debatir es una de las actividades que más le gusta hacer (Foto: Archivo)

Por otra parte mostró su interés en escribir algún libro, el tema principal sería su vida; una autobiografía con los momentos más destacados de su carrera.

Cuando uno de los usuarios le preguntó si seguiría el camino de la política como el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco confesó que la política mexicana no es de su interés y se calificó como alguien apartidista que no se involucra con ideologías sociales.

Bajo el argumento de que le gusta hablar detalló que trabaja en un podcast para Amazon Prime, por lo que el día que ya no tenga trabajo con TV Azteca podría continuar detrás de los micrófonos pero bajo el giro de los podcast o en su canal de YouTube, donde realiza charlas con figuras como Jorge Campos, “Zague” y el mismo Martinoli.

El “doctor” García aclaró que jamás se cambiaría de televisora, ya que su formación en Ajusco lo llevó a ser la figura que es actualmente(Foto: Twitter/@GarciaPosti)

Ante los cientos de internautas que siguieron la transmisión dijo que está gustoso de trabajar en la televisora Azteca, agradeció la oportunidad que le brindó la empresa y que la dupla con Christian Martinoli lo hace feliz.

“<b>Soy inmensamente feliz en TV Azteca</b>, llevo 20 años y nadie es protagónico. Sabemos que si trabajamos en conjunto somos mejores, así que me encanta”, apuntó Luis García.

Además, el “doctor” García aclaró que jamás se cambiaría de televisora, ya que su formación en Ajusco lo llevó a ser la figura que es actualmente, por lo que no pretende salir. Pretende que los productores le den la oportunidad de ir al Mundial de Qatar 2022 y de ser posible continuar trabajando para la Copa de 2026 y de 2030.

Por último envió un consejo a quienes sintonizaron el live y reflexionó en torno a las preguntas de su carrera profesional: “creemos que la felicidad y la colocamos en un altar, no chingues. Yo tengo 51 años de edad y no tengo ni puta idea lo que quiero hacer de mi vida”.

