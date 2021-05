Los conflictos más importantes de “Checo” Pérez desde su llegada a la Fórmula 1

"Checo" Pérez ha tenido problemas con Nico Hulkenberg y Esteban Ocon en el pasado como coequiperos (Fotos: REUTERS/Gabriel Bouys)

Luego de 10 temporadas completas en la Fórmula 1, “Checo” Pérez se encuentra en el mejor estado de forma de toda su carrera y está frente al reto más importante y ambicioso dentro de la categoría, pues finalmente tiene un auto competitivo para pelear por victorias; sin embargo, entre las muchas dificultades que supone el primer año dentro de un monoplaza distinto, hay otra que incluye a la máxima promesa del automovilismo en el mundo: Max Verstappen.

Su compañero de equipo, destinado a ser campeón del mundo en el futuro, es el rival más complicado que tiene Sergio durante el 2021, pues además de la extraordinaria calidad que posee en pies y manos, la actitud ganadora y competitiva han distinguido al piloto neerlandés en sus seis años de carrera dentro de la Fórmula 1.

Por la misma razón, la paridad que podría existir entre Max Verstappen y Sergio Pérez más adelante en el campeonato podría impulsar una nueva rivalidad al interior del equipo, un escenario en el que ambos ya tienen experiencia previa y que incluso les ha costado puntos de carrera durante la temporada.

Sergio Pérez y Esteban Ocon fueron compañeros en Force India/Racing Point durante 2017 y 2018 (Foto: Pixathlon/Shutterstock)

A pesar de que “Checo” no se caracteriza por ser un piloto conflictivo dentro ni fuera de la pista, en su pasado hay algunos episodios que no le dieron muy buena imagen, en especial tras la primera temporada de “Drive To Survive” en Netflix, la serie que detalla las intimidades de la Fórmula 1.

Con Esteban Ocon como principal rival al momento de nombrar conflictos de Pérez, el documental aprovechó el Gran Premio de México, donde Sergio es protagonista por la gran convocatoria que tiene en la ciudad, para mostrar los beneficios y el poder que supuestamente tiene dentro de la parrilla por contar con grandes marcas patrocinadoras detrás.

Pero dejando a un lado aquel episodio, en el que se intentó favorecer la imagen de Ocon y que derivó en problemas contractuales de la escudería Racing Point y Checo Pérez con la serie documental, la realidad es que ambos protagonizaron grandes peleas dentro de la pista que provocaron chispas en la relación.

En la imagen, "Checo" Pérez le cerró el espacio a Esteban Ocon en el GP de Bélgica 2017, provocando el choque entre ambos y el pinchazo de su neumático (Foto: Captura de pantalla/F1TV)

La primera vez que los pilotos rompieron una relación –que en realidad jamás existió– ocurrió en el GP de Canadá en 2017, cuando el piloto tapatío se negó a la orden del equipo para que Ocon lo rebasara y atacara a Daniel Ricciardo por el podio; sin embargo, “Checo” decidió que si lo pasaría sería por méritos propios, algo que Ocon no consiguió y que además provocó que ambos perdieran la posición ante Sebastián Vettel.

Evidentemente esto levantó algunas chispas por el buen ritmo que mostró Ocon durante la carrera, pero la flama se encendió 15 días después en Azerbaiyán, cuando ambos pilotos buscaban la tercera plaza en el primer tercio de carrera.

Sergio se encontraba en el tercer peldaño y Ocon, que iba detrás, lo quiso adelantar con una maniobra muy arriesgada que provocó un choque entre ambos. Lo que parecía una carrera pintada para un podio, terminó en el abandono de Pérez y la sexta posición del piloto francés.

En el GP de Bélgica en 2017, “Checo” y Ocon volvieron a colisionar, en esta ocasión tras la defensa agresiva de Sergio Pérez, quien le cerró el espacio al galo y provocó el pinchazo en su propio neumático. Aquella ocasión, en redes sociales Esteban escribió:

“Checo intentó matarme en dos ocasiones”.

Sergio Pérez y Nico Hulkenberg vivieron momentos de tensión durante su paso como coequiperos de Force India (Foto: AP)

Después de este incidente, Pérez y Ocon limaron un poco su relación por miedo a perder credibilidad en la Fórmula 1, por lo que a partir de ese momento, las sensaciones conflictivas disminuyeron sin llegar a una relación de amistad.

Esta no fue la única rivalidad que soltó chispazos de Checo, pues aunque fue en menor intensidad, se recuerdan algunos episodios con el piloto alemán, Nico Hulkenberg, con quien compartió el asiento de Force India entre 2014 y 2016.

Aunque todo se mantuvo en peleas dentro de la pista, durante su etapa juntos la relación estaba rota por la actitud competitiva de ambos, que incluyeron rebases y defensas peligrosas; pero muy lejos de la enemistad que tuvo con Esteban Ocon, quien es señalado como el enemigo número uno de Sergio Pérez en su carrera.

