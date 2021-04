“Parece un fantasma”: las lapidarias críticas de la prensa italiana a Cristiano Ronaldo

La frustración de Cristiano Ronaldo dentro del arco en el último partido ante la Fiorentina (REUTERS/Alberto Lingria).

Se terminó el reinado de la Juventus en la Serie A donde el Inter se encamina al Scudetto. Ahora el objetivo de la Vecchia Signora es clasificarse a la próxima edición de la Champions League, aunque luego de su empate (1-1) del domingo ante la Fiorentina comprometió sus posibilidades. Este contexto expuso la sequía en la red de Cristiano Ronaldo, quien a hace tres partidos que no convierte.

Parte de la prensa local no le perdona al portugués su merma en el rendimiento, las críticas fueron muy duras luego de la visita a Florencia. Esto en un marco de rumores que lo ponen afuera del equipo de Turín para la próxima temporada.

El último gol de CR7 fue el pasado 7 de abril ante el Napoli y desde momento no volvió a marcar, aunque se mantiene en la cima de la tabla de artilleros con 25 gritos. Es su abstinencia más larga y sólo se compara cuando tuvo una lesión en su primera temporada en el Calcio (2018/19) y estuvo seis cotejos sin festejos.

“El equipo está desconectado, sin juego, sin alma, con Cristiano pareciendo un fantasma sobre el campo, deambulando, casi desinteresado por el partido”, aseguró el Corriere della Sera luego de la igualdad ante la Fiore. ”¿Cristiano, estás ahí?”, se pregunta también la Gazzetta dello Sport en un artículo que analizó el partido del lusitano en el estadio Artemio Franchi.

Otros medios especializados manifestaron su preocupación por el bajón que mostró el portugués y las consecuencias que pueda tener sobre su futuro. “Si no se clasifica para la Champions, la Juventus no podrá asumir su ficha y él, probablemente, probará nuevos retos en Mánchester o en París”, aseguró Tuttosport.

Cristiano Ronaldo a punto de tirar un taco (REUTERS/Alberto Lingria).

Cristiano tiene contrato con la Juventus hasta el 30 de junio de 2022. En la actualidad es el máximo goleador de la Serie A con 25 tantos (5 de penal) y le lleva cuatro al belga Romelu Lukaku del Inter de Milan. Se suman otras conversiones en la presente temporada: cuatro en la Champions League, dos en la Copa Italia (el 19 de mayo juega la final con el Atalanta) y uno en la Supercopa de Italia.

Sin embargo, el puñal que tiene el conjunto de Turín es la temprana eliminación -para sus aspiraciones- en la Champions League, donde quedó afuera en los octavos de final ante el Porto. En el cotejo de vuelta el portugués fue muy criticado por su salto y giro en la barrera de su equipo en el tiro libre que ejecutó y convirtió en gol Sergio Oliveira (ida 1-2 y vuelta 3-2, pero clasificaron los portugueses por el gol de visitante).

Luego de aquel partido, el entrenador de la Juve, Andrea Pirlo, analizó: “Cuando juega Cristiano Ronaldo, normalmente, empiezas 1-0, pero puede pasar que un jugador formidable como él no pueda marcar un gol. Anotó un doblete Federico (Chiesa) que tuvo un gran rendimiento. Hasta los futbolistas de clase mundial, algunas veces, no pueden dejar su sello en un partido. Pero hizo su contribución e intentó hacer lo que tiene que hacer. Es un pecado que no haya podido ayudarnos...”.

En tanto que la Juventus está cuarta en la tabla de la Serie A con 66 unidades, mismo puntaje que el Napoli y el Milan, pero con menos diferencia de gol que del club donde Diego Armando Maradona hizo historia, pero mejor ubicado en el mismo ítem que el elenco rossonero. Clasifican a la Champions League los cuatro primeros y quedan cinco fechas en disputa.

