Concachampions: aficionados del Club América señalaron a Portland Timbers por no venderles boletos

Aficionados del América denunciaron que el próximo rival de su equipo en Concachampions les negó la venta de boletos (Foto: Edgard Garrido/REUTERS)

Con la llegada de los ocho mejores clubes de la Concacaf a la Copa de Campeones, quedaron definidos los partidos de cuartos de final. El Club América es uno de ellos y visitará Portland Timbers el miércoles 28 de abril. Debido a que los estadios en Estados Unidos puede recibir afición, algunos hinchas del América quisieron aprovechar para apoyar a su equipo desde las gradas, aunque aseguraron que la directiva les negó la venta de boletos.

Por medio de Twitter, una cuenta identificada como @AZULCREMAS1916 emitió un comunicado donde explica la problemática en la que está involucrado el equipo originario de Oregón.

“Ha llamado nuestra atención que Portland Timbers ha negado y denunciado arreglos previos con los aficionados del Club América. Teníamos un acuerdo por la compra de boletos para el partido de Concacaf contra Portland Timbers el 28 de abril, conforme a los protocolos Covid, y la organización decidió renegar de su palabra y negarnos cualquier respuesta”, se lee en la imagen.

Comunicado de aficionados al Club América (Foto: Twitter@AZULKRMAS1916)

En otra publicación del mismo perfil, se adjuntan una serie de fotografías que, en apariencia, corresponden a la comunicación entre los miembros de la barra y representantes del club. Incluso, en una de las imágenes se observa un cheque a nombre del equipo estadounidense por USD 10 mil. De acuerdo con el usuario, en un principio, ambos actores habrían aceptado el trato y la transacción.

Sin embargo, la cuenta a nombre del rival de las águilas respondió ante las evidencias y afirmó que el correo electrónico exhibido no estuvo dirigido al club. Además, negaron haber recibido el cheque, toda vez que no se prometieron ni vendieron boletos destinados a grandes grupos. Finalmente, aseguraron que “A todo representante de grupo interesado en comprar boletos se les dijo lo mismo: No hay ventas a grandes grupos”.

Al enterarse de la argumentación, hinchas americanistas difundieron algunas imágenes del partido de vuelta de los cuartos de final en el estadio de Timbers. En las escenas se muestra a un pequeño grupo de aficionados al equipo hondureño con banderas, bufandas y artículos destinados al apoyo de los jugadores.

Ese correo no es para nosotros. Ese cheque no se nos entregó porque no se prometieron o vendieron boletos a grupos. A todo representante de grupo interesado en comprar boletos se les dijo lo mismo: No hay ventas a grandes grupos (Foto: Twitter@TimbersFC)

Como respuesta, la cuenta Portland Timbers afirmó que los aficionados habían comprado su boleto de forma individual y, una vez dentro del recinto deportivo, los encargados de seguridad los reubicaron a una zona de las gradas que destinaron a dicho fin. En ese sentido, afirmaron que lo mismo sucedería con los hinchas del América que compren su boleto de forma individual para el encuentro del miércoles.

A raíz de los movimientos migratorios desde México hacia el exterior, los equipos de futbol de la Liga MX han ganado mayor presencia en países como Estados Unidos. El América es uno de los clubes con mayor popularidad en la nación vecina y, de hecho, aprovechando la situación, la directiva de Coapa ha organizado giras y partidos amistosos con la finalidad de acercarse a quienes apoyan al club más allá de la frontera.

En el partido entre Timbers y Martahón hubo aficionados hondureños en el estadio de los de la MLS (Foto: Twitter@rcruz_10)

Mientras tanto, los pupilos de Santiago Solari enfrentarán el primer compromiso en calidad de visitante. Luego de vencer al Olimpia, en una serie marcada por el polémico arbitraje, buscarán sobreponerse al equipo de la MLS y conseguir el pase a la semifinal del torneo. Por su parte, los Timbers llegan con el antecedente de la victoria por siete goles a dos ante Marathon.

El partido de vuelta tendrá lugar en el Estadio Azteca, el 5 de mayo, pero en esa ocasión no estará permitida la presencia de gente en el público.

Los otros equipos mexicanos en busca de representar a la zona en el Mundial de Clubes son Monterrey, que enfrentará a Columbus Crew, así como Cruz Azul, cuadro que encarará a Toronto FC.

