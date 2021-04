El emotivo monólogo viral de James Corden en el que contó sus sentimientos sobre la nueva Superliga

El monólogo de James Corden en el que explicó sus sentimientos sobre la nueva Superliga (CBS)

El anuncio de la creación de la Superliga ha conmovido a Europa y a los fanáticos adel fútbol de todo el mundo. El célebre presentador británico James Corden, que hace años conduce su show televisivo nocturno en la cadena CBS, intentó explicar la noticia al público estadounidense, donde el fútbol (soccer) no es tan popular.

Y lo hizo a través de un emotivo monólogo de ocho minutos en los que explicó lo que los equipos de fútbol significan para sus comunidades en Europa (similar a lo que ocurre en América Latina, Asia o África) y el tremendo golpe que significa esta decisión para los hinchas, a los que los billonarios dueños de los grandes clubes parecen no haber tenido cuenta.

“Al hacer esto, los propietarios de los clubes están matando a cientos de otros equipos de fútbol que han competido con ellos muchas veces a través de los años, sin importarles los fanáticos de esos equipos, y sin importarles los fanáticos de sus propios equipos que están devastados también”, dijo Corden, hincha del West Ham, un equipo humilde de Londres que compite en la Premier League.

“Tengo el corazón destrozado, genuinamente destrozado, porque los dueños de estos equipos han mostrado el peor tipo de avaricia que yo haya visto en el deporte”, agregó un Corden que se veía conmovido.

“Muchos equipos de fútbol en el Reino Unido tienen más de cien años de historia. Equipos que fueron fundados por obreros, trabajadores portuarios, fueron creados por y para sus comunidades. No son franquicias comerciales”, explicó quienes lo acompañaban en el estudio de la CBS y a sus televidentes, diferenciando lo que ocurre en Europa de cómo está organizado el deporte profesional en Estados Unidos.

“El fútbol es un deporte de la clase obrera en el que cualquier puede ganarle a cualquiera”, contó Corden, antes de recordar cómo el pequeño Leicester City ganó hace pocos años la Premier League.

El presentador recordó que todo comenzó a cambiar cuando en los últimos años, algunos magnates comenzaron a comprar a los principales clubes. Y los fanáticos se preguntaban si estarína a la altura de la historia y el siginificado de esos clubes para sus hinchas y sus comunidades. Pero ahora se dieron cuenta que simplemente ”no les importa nada de eso, no les importa nada más que ellos mismos, quieren un negocio cerrado en el que los ricos se vuelvan más ricos”.

Corden se mostró desesperanzado. Dijo que, de concretarse, esto será “el final del deporte que amamos”. Pero que una cosa sí podían hacer los fanáticos: recordar los nombres de los que hicieron esto. “No se olviden de quienes fueron estos dueños de los clubes que transformaron algo tan puro y tan hermoso, y le sacaron la alegría y el amor sólo por dinero”, pidió.

Horas de tensiones

Las horas posteriores al comunicado de los 12 clubes fundadores de la nueva Superliga fueron de tensiones.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, fue uno de los principales voceros de la nueva creación. ”Nadie ha montado nada, los clubes importantes de Inglaterra, Italia y España tienen que dar una solución a una situación muy mala que está atravesando el fútbol, hemos perdido 5.000 millones. Nosotros el año pasado teníamos un presupuesto de 800 y terminamos en 700 y este año en vez de 900 vamos a ver si ingresamos 600, en dos temporadas 400 millones menos, sólo el Real Madrid. Estamos pasando una situación muy mala”, dijo en el porgrama El Chiringuito.

”El fútbol tiene que evolucionar, como las empresas, las personas, las mentalidades. Las redes han cambiado la forma de comportarse y el fútbol tiene que cambiar y adaptarse a los tiempos que vivimos. El fútbol iba perdiendo interés, se nota en que las audiencias van bajando y los derechos disminuyendo y algo había que hacer. Estamos todos arruinados, el fútbol es global y estos 12 equipos y alguno más tenemos fans en todo el mundo. La televisión tiene que cambiar para que podamos adaptarnos. Los jóvenes ya no tienen interés por el fútbol, ¿por qué no? Porque hay muchos partidos de escasa calidad y no les interesa, tienen otras plataformas para distraerse”, sostuvo.

Mientras tanto, este martes se conoció que al menos dos de los clubes fundadores, el Chelsea y el Manchester City, evaluan abandonar el proyecto ante el rechazo que ha causado en muchos jugadores y fanáticos del fútbol.

