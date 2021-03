Televisa contra TV Azteca en el México vs Costa Rica: qué televisora se llevó el rating de audiencia

El último partido amistoso de la Selección Nacional fue contra Costa Rica (Foto: Twitter@miseleccionmx)

Con el regreso de la actividad de la Selección Nacional, las empresas de televisión abierta volvieron a competir por la mayor audiencia en la sintonía de sus transmisiones. La selección Sub-23 y la mayor retomaron la actividad de los torneos pospuestos por el COVID-19.

El pasado martes 30 de marzo, el equipo dirigido por Gerardo Tata Martino enfrentó en un partido amistoso a Costa Rica, el encuentro estaba programado por las fechas FIFA de preparación. El juego fue a las 14:00 horas, por lo que Televisa en conjunto con TUDN inició transmisión especial minutos antes del juego.

Por su parte, TV Azteca también realizó su respectiva labor de llevar cada minuto en vivo a sus televidentes por la señal de Azteca Deportes bajo la narración de sus conocidos protagonistas como Luis García, Christian Martinoli, Jorge Campos y Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague.

(Foto: Twitter/ @Televisa_Prensa)

De acuerdo con una publicación realizada por Televisa Prensa en Twitter presumió de que su señal fue más seguida que la de su competencia de Ajusco, 3.1 millones de televidentes sintonizaron el canal 5 para ver el juego amistoso, mientras que en el canal 7 solo 2.4 millones se conectaron a esa televisora.

La cuenta oficial de Televisa detalló que los datos fueron obtenidos gracias al sondeo de Nielson IBOPE, destacó que 25% de los televidentes prefirieron seguir las narraciones de Raúl Pérez, Francisco Villa, Enrique el Perro Bermúdez, Francisco Kikín Fonseca, Andrés Vaca, entre otros más icónicos de Televisa.

Cabe destacar que ambos partidos amistosos del Tri fueron televisados por las dos empresas, sin embargo, todos los partidos correspondientes al torneo Preolímpico de Concacaf no fueron narrados por la empresa de Ricardo Salinas Pliego.

(Foto: captura de pantalla Twitter/ @Televisa_Prensa)

Pese a que se trató de una competencia internacional, donde estaba en juego el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio, Azteca Deportes no consiguió los derechos de transmisión, en consecuencia tuvo que cederle la totalidad de la cobertura a la compañía de Emilio Azcárraga.

Por redes sociales diversos internautas cuestionaron por qué no sonó el “¡¿Qué está pasando dr. García?!” en el debut de la escuadra juvenil y a lo largo del certamen. Desde la fase de grupos hasta la final del campeonato de Concacaf el canal 5 llevó las transmisiones de los partidos que ganó el equipo de Jaime Lozano.

La transmisión más larga fue la de la final contra Honduras ya que el partido se alargó hasta la fase de penales para definir al campeón del torneo.

Por otra parte, en cuanto a las transmisiones de partidos de la Liga MX la televisora azteca tiene los derechos de los equipos Puebla y Mazatlán, también tiene contrato con Bravos, Necaxa y Chivas pero la señal es dividida con TUDN.

Los famosos comentaristas de TV Azteca no pudieron transmitir los partidos del Preolímpico de Concacaf (Foto: Facebook@ChristianMartinoli/Cuartoscuro)

La última edición del clásico nacional Televisa goleó al equipo de Martinoli pues 6.6 millones personas sintonizaron el canal de Las Estrellas, lo que representó 16% más de audiencia para Televisa.

Un estudio realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en relación al Mercado de Contenidos Audiovisuales y Relaciones Verticales en la Industria de las Telecomunicaciones detalló que los derechos de transmisión de eventos deportivos le da una imagen particular a cada canal en cuanto a la cobertura, narradores y diseño de imagen.

“Los derechos de televisión de los partidos de futbol crean una imagen particular de marca de un canal de televisión, y permiten que el radiodifusor llegue a una audiencia particular a escala mayorista que no puede ser alcanzada por otros programas”, detalló el IFT.

