Las demandas de David Faitelson a la selección mexicana rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio

David Faitelson pidió a Chicharito como refuerzo de la selección mexicana olímpica (Foto: Instagram/@davidfaitelson_espn y Twitter/@AmerHoy)

Luego de la clasificación de México a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, una de las grandes interrogantes que gira alrededor de Jaime Lozano es la selección de los refuerzos por encima de los 24 años.

Desde Guillermo Ochoa hasta Carlos Vela, son varios los nombres que se colocan como favoritos para acompañar al “Tri” en el verano; sin embargo, el analista de ESPN, David Faitelson, ha colocado un nombre olvidado por la selección en los últimos meses.

Se trata de Javier “Chicharito” Hernández, el máximo goleador de la selección azteca, quien no fue a la última Copa Oro y que no recibe una convocatoria desde septiembre de 2019, pero que pesar de no atravesar su mejor estado de forma, su llamado podría resultar exitoso para todos los involucrados, de acuerdo con Faitelson.

“Javier Chicharito Hernández. Creo que que sería muy beneficioso convocarlo como refuerzo de esa selección olímpica mexicana. Punto número 1: La selección olímpica se beneficia de un futbolista con una gran experiencia y liderazgo; número 2: a Chicharito Hernández le sirve como motivación por el hecho de enfrentar un torneo que nunca ha enfrentado en su carrera, y punto número 3: el Tata Martino también se beneficia, porque le da una prueba fundamental a Chicharito para que demuestre sus cualidades y para que se recupere futbolísticamente hablando. Creo que todos saldrían ganando con esa decisión”, mencionó en el portal de ESPN Digital.

Todas las selecciones que participen en los Juegos Olímpicos tienen la obligación de jugar con futbolistas por debajo de los 23 años, aunque para la edición de Tokio se extenderá a 24 por el año aplazado; sin embargo, la regla indica que es posible seleccionar a tres refuerzos que superen la edad reglamentaria.

En ese sentido, son muchos los jugadores que podría querer Jaime Lozano, pero lamentablemente para sus intereses, todos tienen que ser negociados con sus clubes, ya que al no ser una fecha FIFA oficial, cualquier equipo del mundo está en su derecho de declinar la convocatoria.

El apoyo de los clubes de México y Estados Unidos es factible porque representan a la Concacaf y por esa razón, el nombre de Javier Hernández resultaría atractivo para el conjunto tricolor, para el “Jimmy” Lozano y hasta para el “Tata” Martino, de acuerdo con el comentarista deportivo.

Jaime Lozano es el entrenador de la selección mexicana sub-23 desde 2018 y estará al frente del "Tri" en los próximos Juegos Olímpicos (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Además de solicitar a “Chicharito” Hernández, en la misma opinión publicada en el portal, el analista de ESPN pidió especial seguimiento al desarrollo de Jaime Lozano como entrenador, ya que su preparación y carácter podrían ser rasgos fundamentales para asumir el mando de la selección absoluta tras el periodo del “Tata” Martino.

“Yo tengo dos sugerencias o dos peticiones que dejar sobre la mesa para esta selección. La primera: que la selección mexicana intente hacer algo diferente con respecto al entrenador, al “Jimmy” Lozano. Es un hombre que trabaja bien, que tiene personalidad, que jugó en la selección mexicana de fútbol, que ha llevado un plan muy interesante como entrenador...”

También añadió: “Bueno, ¿por qué no lo pegas lo más que puedas al Tata Martino, como su auxiliar incluso, para que aproveche, tome experiencia, conocimiento y vas preparando, casi casi in vitro, a tu próximo entrenador de la selección mexicana de fútbol. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no pensar en el fútbol mexicano como lo haría el fútbol alemán, aunque sea por primera vez en la historia?”

Alemania es la segunda selección con más campeonatos mundiales y solamente ha tenido 10 entrenadores en toda su historia. De ellos, seis asumieron tras ser asistentes del entrenador principal, por lo que la idea de Faitelson es emular, aunque sea por un ciclo, a la ideología teutona.

