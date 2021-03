Edson Álvarez volvió a brillar en el pase del Ajax a cuartos de final de la Europa League

Intervención de Edson y primer gol de Ajax (Video: Twitter@FOX Sports MX)

En el segundo partido de la fase de octavos de final, Edson Álvarez volvió a encontrarse entre los 11 jugadores que saltaron a la cancha desde el principio. La confianza de Erik ten Hag en el originario de Tlalnepantla volvió a ratificarse frente al conjunto suizo Young Boys, pues su participación fue un factor determinante para que su marco terminara sin registrar goles en contra.

Luego de la ventaja por tres goles a cero que los holandeses obtuvieron en Amsterdam, el planteamiento táctico de Ajax apostó por un esquema más defensivo. En ese sentido, en vez de aparecer como medio de contención, donde destacó en el primer partido, Álvarez apareció en la defensa central, junto a tres compañeros. En el mediocampo se situaron tres futbolistas, quienes sirvieron el juego a los tres artilleros.

A pesar de ello, los rojiblancos encaminaron más jugadas de peligro en el arco rival durante los primeros quince minutos del encuentro. Los rivales, por su parte, con la esperanza de realizar una hazaña que los ubicara en la siguiente fase del torneo de plata en el fútbol europeo, también construyeron jugadas de peligro. Muchas de ellas fueron frenadas por el Machín.

Con la consigna de defender el pase abultando el marcador a su favor, el Ajax rompió el empate al minuto 19. Aunque en las academias de fútbol se hace hincapié en no dirigir el balón hacia el centro del campo al momento de cobrar un saque de banda, por el riesgo que conlleva, el defensor Jordan Lefort optó por desafiar dicha indicación.

Tras servir un balón a su compañero Jean-Pierre Nsame en el centro del campo, este fue recuperado por Ryan Gravenberch. De inmediato los hombres de ataque del Ajax se fueron al frente y encontró a Dušan Tadić en los linderos del área grande. Ante la presión defensiva, el 10 encontró abierto a David Neres por el lado izquierdo y decidió pasarle la esférica. El siete se encontró totalmente solo frente al arco y sólo empujó el servicio para aumentar a cuatro goles la ventaja en el marcador global.

Doce minutos después, el capitán Tadić aprovechó un contragolpe derivado de un ataque fallido de los suizos. Se encarreró por la banda derecha ante la presencia de cuatro defensores. Luego de un amague logró superar la marca de su marcador y, cuando casi se acercó a la línea final, realizó un disparo que fue desviado a tiro de esquina por el arquero Guillaume Faivre.

En ese momento, el partido se movilizó con llegadas de ambas escuadras. Casi entrando a la recta final del encuentro, un contragolpe de Young Boys orquestado por Miralem Sulejmani pintó para empatar el marcador inmediato. No obstante, Edson Álvarez volvió a intervenir para frenar el ataque, aunque intervino con una mano en la jugada. Al no ser considerada como premeditada, el juez del encuentro decidió no marcar penal.

La primera mitad del encuentro finalizó con la victoria de los visitantes. Sin embargo, para el segundo tiempo, los ataques continuaron tocando la puerta de los locales. Apenas transcurría el primer minuto de la segunda mitad cuando David Neres envió un servicio al área que fue rematado por Davy Klaassen. Aunque quedó sólo frente al portero, el balón estuvo dirigido al centro, por lo que el 91 pudo evitar el gol.

El marcador definitivo fue decretado en la siguiente jugada. Ante una peligrosa entrada en el área de Young Boys, el arquero decidió achicar y desviar el balón. Consiguió el objetivo aunque, en el rebote, la esférica impactó la mano del defensor Mohamed Camara y desvió la trayectoria del balón. En esta ocasión el penal sí fue decretado. El encargado de finiquitar fue el capitán del cuadro visitante.

Con el marcador global de 5-0, Edson Álvarez se colocó en los cuartos de final de la competencia y su equipo luce como un candidato serio para disputar la final. Además el mexicano continúa acumulando buenas actuaciones de cara a los siguientes compromisos de la selección mexicana.

En tanto, el resto de los equipos a los cuales podría enfrentar Edson son Arsenal y Manchester United, de Inglaterra; Granada y Villarreal, de España; la Roma, de Italia; Slavia Praga, de República Checa; así como los croatas del Dinamo Zagreb.

