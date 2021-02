Javier Aguirre reconoció no ha convencido a delanteros de Rayados para superar falta de contundencia (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

A pesar de que hasta esta jornada perdieron el invicto, Rayados de Monterrey ha tenido problemas en la ofensiva. Aunque tiene delanteros de elite como Rogelio Funes Mori, la cuota goleadora ha quedado a deber.

Javier Aguirre, técnico del equipo regiomontano, reconoció que la falta de contundencia es su culpa. Aseguró que nunca va a responsabilizar a un jugador por las deficiencias del funcionamiento.

“No debería y no voy a señalar jugadores porque esto del aparato ofensivo del equipo es mi responsabilidad. Si la pretensión de gol es pobre es por culpa del entrenador. Quizá me ha faltado entrenar mejor, quizá me ha faltado convencerlos mejor”, explicó en conferencia de prensa.

Y es que, desde que empezó el torneo, La Pandilla ha perdido el olfato frente al arco y solo han anotado cuatro goles en seis encuentros. Por ello, el timonel mexicano apuntó que deben mejorar en la definición frente al arco.

Si generan ocasiones hay que meter alguna porque el rival te hace un corner y te manda a tu casa con cero puntos

“Lo que es cierto es que ha habido ocasiones de gol. Quizá hoy no tantas, pero sí que tuvimos, sobre todo en el primer tiempo. A bote pronto recuerdo cuatro jugadas que, en lugar de ir a portería, las tiramos arriba de la misma. Son las cosas que hay que afinar”, externó.

A su vez, el Vasco admitió que hubo un error en la zaga en la anotación de Matheus Dória, que al final le dio el triunfo a Santos Laguna. Señaló que está molesto por la forma en la que se quedan sin los puntos este domingo.

“Cuando recibes gol en corner algo hiciste mal, algo sucedió. En corner es bastante molesto porque el equipo defiende bastante bien, se ha diseñado marcar en zona. Algo sucedió y un jugador remató sin saltar en el área chica”, mencionó.

El director técnico remarcó que, tras la diana del defensor brasileño, les costó la recta final del encuentro. No obstante, destacó que consiguieron tener varias jugadas para poder empatar el duelo.

“El partido se puso muy cuesta arriba después del gol. En los últimos treinta se veía bien, pero había mucho viento y ya no se podía circular la pelota. Aun así tuvimos la última, ese tiro que sacan de la línea, y el tiro de (Miguel) Layún que se escapa por poco”, indicó.

El equipo, sin hacer su mejor partido, compitió. No le veo fisuras, pero al final el corner fue la diferencia

Por esa razón, Aguirre aseveró que no está inconforme con el rendimiento de sus futbolistas. Recordó que en los últimos 30 minutos el juego fue mermado por la neblina de tierra, que comúnmente se llama en la región como “lluvia lagunera”.

“No me preocupa en lo absoluto. No se podía jugar, ni ellos ni nosotros, por la polvanera. Con los pelotazos largos no se veía la pelota, teníamos el aire en contra y el polvo en contra; no es pretexto porque todos lo sufrimos, pero aun así en la segunda parte tuvimos tres ocasiones”, anotó.

Por último, el estratega le restó importancia a la derrota de esta noche. Señaló que deben estar enfocados en el encuentro contra Necaxa y tratar de corregir los errores que han arrastrado desde el comienzo de la temporada.

“Esto es una derrota, al final de cuenta tenemos que ver cómo está (Ake) Loba de su lesión y cómo se prepara el equipo porque el viernes tenemos otro de estos partidos complicados. Hoy dimos un paso atrás, pero no hay otra que seguir entrenando”, finalizó.

