El argentino Santiago Ponzinibbio vuelve a la UFC tras dos años de inactividad que lo dejaron al borde de retiro: hora, TV y todo lo que hay que saber

La entrevista que brindó Ponzinibbio a la UFC en su retorno





Se hizo larga la espera, pero la pelea llegó. Santiago Ponzinibbio tendrá su regreso a Ultimate Fighting Championship (UFC), la empresa más grande de artes marciales mixtas luego de dos años de inactividad. El argentino es muy querido por la comunidad latinoamericana y el público amante del deporte espera con ansias verlo otra vez en acción frente a los mejores del planeta. Este sábado, en Abu Dhabi y con televisación de Fox Sports, el Rasta será protagonista de la cartelera principal en su combate contra Li Jingliang de la UFC Fight Island.

El oriundo de La Plata tiene como fecha de su última pelea noviembre de 2018 con una gran victoria frente a Neil Magny en Buenos Aires. Fue el primer argentino de la historia en formar parte de una main card en UFC Night Fight: fue con una derrota por puntos ante el norteamericano Ryan LaFlare en una velada celebrada el 9 de noviembre de 2013 en Florida.

Cuando venía en pleno ascenso dentro de la empresa, Ponzinibbio se topó con diversos de problemas de salud que lo dejaron afuera del octágono: todo comenzó con una infección en la pierna que lo mantuvo varios meses entre consultas médicas y extrema preocupación, pero una vez recuperado se fracturó un dedo del pie durante un entrenamiento. Cuando todo parecía superado, contrajo coronavirus y estuvo cuatro semanas recuperándose.

En charla con el canal oficial de UFC, recordó el largo camino de la recuperación. “La vida da muchas vueltas. Después de Argentina que había salido todo redondo, una noche soñada, iba a realizar una pelea más y ahí buscar el título mundial. Y ahí de estar pensando en pelear por un título mundial, un par de meses después me vi peleando por mi vida”, revivió.

En el pesaje de su pelea, Ponzinibbio homenajeó a Maradona





La inactividad de más de dos años estuvo asociada inicialmente a una complicación en su pierna que significó un problema más grave para su salud. “Se me comenzó a hinchar la rodilla y de un día para el otro no podía caminar bien. Al otro día ya fui al médico, me empezaron a hacer los estudios y me terminaron internando. Estuve siete días en el hospital, me liberan y me dicen ‘son cinco semanas más’. Hago todo el trayecto de los antibióticos y cuando ya estaba por acabar me empiezo a sentir mal, a levantar fiebre”, relató en primera persona.

Luego de varios días, comenzó a levantar temperatura y regresó de urgencia al hospital. “Hablo de nuevo con el médico, me dice que vaya ya. La medicación que me estaban dando me hizo una mala reacción en el cuerpo y mató a todos los glóbulos blancos del cuerpo. No tenía defensas y todo se comenzó a poner tenso. Después de casi diez días salí del hospital, me dan el alta con la rodilla todavía hinchada y yo me voy a Las Vegas al Performance Institute donde trabajo seis semanas tomando anti inflamatorios. No se veían mejoras, me voy a hacer una resonancia y toda la gente me dice lo mismo: ‘Tenés una infección en el hueso y tal vez no puedas volver a pelear en tu vida’”, explicó el argentino.

Después tanta lucha e insistencia, el panorama para Santiago comenzó a mejorar poco a poco: “Estuve dos semanas todo el día en el hospital con todo tipo de estudios hasta que se encontró cuál era realmente el problema. Tenía una inflamación en los ligamentos y ahí el cuerpo comenzó a ganar musculatura. Trabajé todo el verano super fuerte con la idea de poder pelear en abril de 2020. Empieza el tema de la pandemia, se suspenden los eventos y venía muy bien entrenado apuntando a pelear el 30 de mayo”.

Santiago va de nuevo por su objetivo: ser campeón mundial de peso Welter Crédito: Guille Llamos

Sin embargo, cuando todo parecía que tomaba el rumbo ideal, una nueva batería de problemas azotaron al platense. “En un sparring ayudando a mi amigo Dustin Poirier, me rompo un dedo del pie. Nada grave, una lesión tranquila y cuando estaba viendo una pelea para agosto me agarra el COVID-19. Estuve casi un mes dando positivo hasta que la cuarta vez que me hago el hisopado me da negativo”, añadió recordando el arranque del año pasado.

De ahí en más, todo fueron buenas noticias y hoy se encuentra lleno de ambición en busca de ese sueño que dejó en stand by en noviembre de 2018. “Son los caminos de la vida, las vueltas. Realmente ahora ya no me importa nada. Lo único que quiero es meterme en un octágono, pasar por encima al que esté enfrente mío. No me importa quién sea, lo lamento por él y no es personal, pero el tipo que se pare adelante mío va a pagar por todo lo que sufrí, por todo el tiempo que estuve parado y va a ser mi próximo escalón para ir por el título mundial”, concluyó emocionado y listo para afrontar una nueva pelea.

En este caso, tendrá enfrente al chino Li Jingliang quien no iba a ser el rival de Santiago en un principio: tocaba luchar contra Muslim Salikhov dentro del marco de la UFC Fight Island 7 pero por síntomas de coronavirus fue removido de la cartelera y a Ponzinibbio le asignaron al asiático. Ambos están fuera de los principales rankings del peso Welter y el Rasta deberá hilar una pequeña seguidilla para poder aspirar al título mundial. Cabe destacar que en esta divisional el nigeriano Kamaru Usman (venció a Jorge Masvidal en julio del año pasado) es el dueño del título y su principal contendiente por ranking es Colby Covington.

Apodado por la UFC como la Daga Argentina, Ponzinibbio retomará su trayectoria a los 34 años con un récord de 28 victorias (14 por KO y 6 por sumisión) y 3 derrotas (2 de ellas en el formato UFC). Su rival nació en Xinjiang (China) hace 32 años y desembarca a este combate con una estadística de 17 triunfos (8KO y 4 sumisiones) y 6 peleas perdidas. La última presentación del asiático se desarrolló en marzo del 2020 con una caída ante el norteamericano Neil Magny por decisión unánime.

El argentino aprovechó el pesaje previo a la pelea para homenajear a Diego Armando Maradona. Con una pancarta que tenía una imagen del Diez con la Copa del Mundo en sus manos y la palabra ‘Forever’. La sostuvo hacia los camarógrafos con ayuda de su oponente para que el mensaje sea lo más claro posible.





PAÍS: Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

HORA DE INICIO DE LA CARTELERA PRINCIPAL: 17hs (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay) / 15hs (Colombia, Perú y Ecuador) / 16hs (Venezuela) / 14hs (México)

TELEVISACIÓN: ESPN2 / Fox Sports 1 (Chile) / DAZN (España)

CARTELERA PRINCIPAL

• 17hs: Punahele Soriano vs. Dusko Todorovic

• A continuación: Joaquin Buckley vs. Alessio Di Chirico

• A cont: Santiago Ponzinibbio vs. Li Jingliang

• A cont: Carlos Condit vs. Matt Brown

• A cont: Max Holloway vs. Calvin Kattar





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Un bombazo, una asistencia y su nuevo look: el partido de Facundo Campazzo en la victoria de Denver Nuggets ante Golden State Warriors

Traspaso bomba en la NBA: Harden se marchó de Houston y formará un “Big 3” que amenaza con ser una nueva dinastía

Escándalo y desplante en el Rally Dakar: tras una discusión dejó a su copiloto en el medio del camino