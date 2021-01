Escándalo y desplante en el Rally Dakar: tras una discusión dejó a su copiloto en el medio del camino

Ricardo Ramilo y Xavier Blanco.

El Rally Dakar es una fábrica de anécdotas. Cientos de historias se escribieron en sus 43 años. Algunas emotivas por la supervivencia, ayuda entre los participantes y todo lo que se hace para llegar a la meta. Esa es la victoria de muchos que son amateurs como el caso de los empresarios Ricardo Ramilo y Xavier Blanco. La dupla española hoy fue protagonista por un insólito episodio donde, tras una discusión, el copiloto se bajó del UTV y no quiso volver a subirse. El piloto no se hizo muchos problemas y lo dejó varado en el medio del camino.

La presente edición se corre en Arabia Saudita. Fue en el kilómetro 170 de la undécima y penúltima etapa (la más larga de tramo cronometrado, 511 km) que unió Al-Ula con Yanbu, cuando Ramilo detuvo el Can-Am Maverick X3 número 438. Pero no fue por una falla mecánica. Discrepó con Blanco, quien se bajó. “Me abandonó allí, su actitud habla por sí misma. No hace falta ni ponerle el calificativo de piloto, no es un piloto, es un personaje”, disparó el copiloto en diálogo con Marca.

La relación entre ambos ya no era buena en los últimos días y hoy explotó. “Este señor, aparte de hacer la vida imposible al equipo, dentro del coche su actitud no era buena, hasta que ya ha llegado a una situación límite. Le he dicho que parase el coche, me bajé y ahí es cuando me ha dicho ‘ahí te quedas’ y continuó”, sentenció Blanco.

Aunque Ramilo redobló la apuesta y lo culpó de su abandono. “Yo me quedé tirado, que tuve que seguir sin cable para carga telefónica, sin el teléfono satélite, sin el cartón que sellar en los controles de paso y sin poder correr porque en el siguiente control me entero de que no podía correr sólo. Me dejó tirado él a mí, es al revés”, esgrimió.

Ramilo debutó este año en el Rally Dakar y eligió a Blanco por su experiencia de tres participaciones. Poder “dar la vuelta”, como se conoce en la jerga del Dakar al poder llegar, era su gran objetivo y más para un rookie. Sin embargo, ya el martes supo que no lo iba a conseguir pues desertaron porque pincharon tres gomas y se quedaron sin repuestos. En este caso, para sumar experiencia, la organización les permitió seguir con la modalidad “Dakar Experience”, que es la posibilidad de conocer el recorrido y sumar kilómetros.

La categoría Side by Side es una alternativa para los corredores amateurs. Allí compiten vehículos tipo areneros como buggies y UTV. Es la divisional que les permite correr a quienes tienen un presupuesto bajo. Ramilo es un empresario de la industria del neumático y un entusiasta del Rally Dakar. A sus 56 años se quiso dar el gusto, aunque la experiencia no terminó bien.

Lo ocurrido tuvo un antecedente menos grave en cuanto a la actitud del piloto. Cabe recordar que en 2012 el argentino Orlando Terranova se quedó sin navegante, porque el estadounidense Andy Grider aludió problemas familiares. A las pocas horas aparecieron fotos suyas con unos amigos en Chile…

Lo de hoy fue un hecho insólito y hasta inédito, porque dejar en el medio del camino a un compañero rompe con los códigos de la carrera. Incluso los mismos competidores suelen ayudar a sus colegas cuando ven a uno que está parado con su vehículo. Habrá que ver cuáles son las medidas que toma ASO, la empresa francesa que organiza el evento que como todos los años entrega historias únicas.

