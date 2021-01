Shaquille O’Neal criticó sin filtro a James Harden en TV: “Si ahora no es campeón, es un fracasado”

Shaquille O'Neal criticó a James Harden

Son días agitados en la NBA porque se ha confirmado un traspaso galáctico: James Harden se marchó de Houston Rockets para unirse a Brooklyn Nets, donde apunta a formar una nueva dinastía junto con Kevin Durante y Kyrie Irving. Hay mucha expectativa por ver el poderío de este Big 3 en acción pero no todas las miradas son positivas. O por lo menos no la de Shaquille O’Neal.

Shaq, legendario pívot de la NBA, quien da cátedra como comentarista de TV en TNT, no tuvo filtro al opinar del traspaso de La Barba. En su análisis, lo calificó de mentiroso y dio argumentos para defenestrarlo en vivo.

“Cuando (James Harden) dice que lo dio todo por la ciudad, eso no es cierto. Para decir estas cosas tienes que tener cierta ‘reputación’ y tener campeonatos”, comenzó el ex jugador de los Lakers y el Heat.

Ese fue solamente el comienzo de su explosiva crítica, en la que enumeró todos los jugadores que estuvieron a su lado sin éxito: “Pediste por Dwight Howard, te lo dimos, no funcionó. Pediste a Chris Paul, te lo dimos. Pediste unos tiradores, te los dimos. Luego pediste a Russell Westbrook, tu amigo de la infancia… te lo dimos y tampoco funcionó. Entonces cuando dices ‘Te di todo’, yo digo ‘no, no lo hiciste’”.

Y no terminó ahí. Luego Shaq empezó a leer algunas estadísticas para terminar de expresar su dura opinión sobre Harden. “En los últimos cinco partidos de playoffs, estás 1-4, disparando 41% en tiros de campo, 24% en tiros de tres, diste 32 asistencias y tuviste 27 pérdidas de balón”, disparó.

Por último, Shaquille O’Neal cerró su descargo con una anécdota con su papá y la estocada final para el nuevo fichaje bomba de los Nets, que se marchó de Houston después de ocho temporadas.

“Yo solía ser como él. Llegaba y me quejaba de que nadie hacía nada. Y mi padre, que en paz descanse, me decía: ‘Y tú que mierda hiciste?’. Entonces, cuando James Harden más tenía que demostrar, cuando tenía que dar un paso al frente, no lo hizo. Cuando eres ‘El Hombre’ y ganas USD 34 millones tienes una gran responsabilidad. Conozco gente en Houston que se ha alegrado de su marcha. Si ahora no es campeón, es un fracasado. Punto”, remató.

