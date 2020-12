El PES repite estrategia: “ficha” al Bofo Bautista para contender por un cargo de elección popular

(Foto: Twitter/PleyersTV)

Cuando una figura del fútbol se retira de las canchas suele continuar ligado al deporte, ya sea desde el banquillo como director técnico, en los palcos como representante de jugadores, o bien, detrás de la cámara y micrófono como analista. Sin embargo, hay otros que han optado por cambiar los terrenos de juego por los de la política, en los cuales se vive mucha más presión.

Tal es el caso de Adolfo “Bofo” Bautista, ex jugador de las Chivas del Guadalajara y la Selección Mexicana, quien decidió competir por una diputación federal en el Partido Encuentro Solidario (PES), antes Encuentro Social, el cual perdió su registro en el 2018.

Así lo dio a conocer este sábado Hugo Eric Flores, presidente nacional del partido. A través de un comunicado dio la bienvenida al ex futbolista, a quien calificó como un ciudadano destacado, el cual “cree en el proyecto de cambio que impulsan”.

(Foto: Twitter/PleyersTV)

Mediante su registro a través de internet, el exfutbolista, con una larga trayectoria en el ámbito del deporte de alto rendimiento, destacó su interés por competir por una diputación federal en Guadalajara, Jalisco

Además, exhortó a todas las mexicanas y los mexicanos que quieran formar parte de “este cambio” a acercarse a este partido emergente. Incluso, aseguró que para ese cargo se han inscrito más de 700 personas, entre ellas el Bofo.

“Buscamos que los ciudadanos se involucren en la política, somos la casa de todos los mexicanos” , expone el documento.

En este sentido, el dirigente recordó que los registros para los ciudadanos que aspiran a ser legisladores federales continúan abiertos mediante la plataforma de Internet https://pesnacional.org/diputacionesfederales/

(Captura de pantalla: Twitter)

Por su parte, el Bofo Bautista público esta tarde en sus redes sociales que “Guadalajara necesita de la voluntad de todos”, lo cual acompañó de un cartel de color morado, el cual utiliza el partido, con la figura de su rostro, el estadio Jalisco y las siglas PES.

Las reacciones no se hicieron esperar, aunque varios expresaron su apoyo y le desearon la mejor de las suertes, otros más criticaron su decisión, argumentando que su talento en la cancha no es suficiente para ser un buen funcionario público:

“Chale bofo, ídolo en la cancha y lo digo como chiva de corazón, pero de verdad espero que no ganes la elección, México necesita gente preparada, y a mi parecer tu preparación está en el medio del deporte no en la Politica, que miedo que tengamos a otro político como el Cuau”, “No mi Bofo, tú no vendas tu imagen a ese partido. Lánzate de independiente”, “Por más ídolo nunca votaría por el PES”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Cuauhtémoc Blanco compartió la foto en sus redes sociales (Foto: Twitter/ @cuauhtemocb10)

Cabe recordar que no es la primera vez que el PES capta deportistas para que incursionen en la política, pues en el pasado, el también ex futbolista de las Águilas del América, Cuauhtémoc Blanco, fue su abanderado para la alcaldía de Cuernavaca, Morelos, la cual ganó.

Por si fuera poco, en 2018 “El Cuau” compitió por la gubernatura y también salió victorioso.





Adolfo debutó como profesional en 1997 con los Tecos de Universidad Autónoma de Guadalajara. A lo largo de 18 años de carrera pasó por clubes como Monarcas Morelia, Tuzos de Pachuca, Jaguares de Chiapas, Gallos Blancos del Querétaro, pero en el cual brilló hasta llegar a la Selección Nacional fue con las Chivas del Guadalajara, donde anotó 59 goles en 210 partidos. Uno de los más recordados fue el goleada de 4 a 0 contra Boca Juniors en la Copa Libertadores de 2005.

En 2010 fue parte del plantel del Tri que acudió al Mundial de Sudáfrica, donde vio minutos en el encuentro de octavos de final contra Argentina; no obstante, no pudo hacer nada para evitar la eliminación

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Cuál es el estado de salud de Nacho Ambriz luego de ser hospitalizado por COVID-19

Bertchelt- Valdez: la pelea que está entre los combates más esperados por los mexicanos en el 2021

Fórmula 1: cuánto tendrán que pagar los equipos para participar en la temporada 2021