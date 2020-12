León vs Chivas: dónde y cómo ver la vuelta de la Semifinal del Guardianes 2020

Este sábado, León y Chivas de Guadalajara se juegan la semifinal de vuelta del torneo Guardianes 2020, un torneo que quedó enmarcado por la ausencia de los aficionados, incluso en los partidos más importantes. A pesar de ello, estos dos clubes podrían regalar un enfrentamiento de muchas emociones, pues el primer capítulo se quedó en vilo con un 1-1 y la historia terminará este sábado en el Nou Camp.

El Guadalajara, que este torneo rompió una sequía de cinco torneos sin avanzar a la liguilla por el título, está lejos de verse derrotado, además de que con cualquier triunfo o empate por dos o más goles regresaría a una final. La última que disputó —y ganó— fue en el Clausura 2017.

“Creo que no hay duda de que el conjunto de Chivas tiene que salir a ganar, pero tenemos que ser muy inteligentes, muy determinados, pero tenemos el compromiso de salir por la victoria”, afirmó el timonel del Rebaño Sagrado, Víctor Manuel Vucetich.

El Rey Midas del fútbol mexicano, como también es conocido Vucetich, busca obtener un campeonato más en el balompié nacional, donde ha derrochado calidad desde el banquillo. Cabe recordar que de las siete finales en las que ha participado, ha salido con el trofeo en las manos en cinco ocasiones. Aunque para llegar a esa instancia deberá vencer al mejor equipo del campeonato.

Un punto importante para este partido es que Chivas podrá contar de arranque con sus delanteros José Juan Macías y Alexis Vega, quienes entraron como suplentes en la semifinal de ida tras recuperarse de lesiones que los alejaron del repechaje. Asimismo, Isaac Brizuela también podrá participar, pues este viernes se informó que dio negativo a la última prueba de COVID-19 que le realizaron.

“Pienso que tenemos elementos para contrarrestar al León sin lugar a equivocarnos”, agregó el estratega. Sin embargo, el director técnico de León, Ignacio Ambriz, consideró que fueron superiores a Chivas, pero les faltó contundencia, además de que “cometimos un error para que empataran el juego”.

Los aficionados podrán disfrutar de este vibrante encuentro a través de la señal del canal de paga Fox Sports, el cual está disponible en todos los servicios de televisión de cable o satelital. El silbatazo inicial se dará en punto de la 21:00 horas.

Cabe mencionar que los equipos favoritos para llevarse la victoria en las dos semifinales de este torneo son León y Cruz Azul, clubes que podrían enfrentarse en una nueva final después de 23 años, ya que ellos se vieron las caras en la memorable final del torneo Invierno 97, la última que ganó la Máquina.

León, que fue líder del campeonato, salió con un empate de 1-1 de su visita al estadio Akron y el sábado necesitará cualquier triunfo o empate a un gol o sin tantos para clasificarse a la que sería su primera final desde el Clausura 2019, cuando perdió ante Tigres la posibilidad de alcanzar su octavo campeonato.

La otra llave parece resuelta luego que Cruz Azul goleó 4-0 a Pumas en la cancha del estadio Azteca apoyado en un doblete del volante Luis Romo. La Máquina necesita cualquier empate o derrota de hasta 3-0 para regresar a su primera final desde el torneo Apertura 2018, que perdió ante América.

“La ilusión siempre la tenemos, no le puedo decir a la gente que no se ilusione, pero seguimos sin ganar nada, fue un partido bueno de los muchachos, un gran desempeño individual y colectivo, cerramos un resultado que hay que redondear porque no hay nada definido, esperemos hacer lo mismo en CU para seguir ilusionándonos”, sostuvo el técnico Robert Dante Siboldi.

