“Es limitado”: durísimas críticas del histórico Zelada a Memo Ochoa tras caída en el Clásico

Guillermo Ochoa, guardameta del Club América (Foto: Twitter@ClubAmerica)

El Club América quedó eliminado de la Liguilla, situación que ha provocado diversas críticas sobre lo sucedido. Fueron las Chivas las que acabaron con las posibilidades de las Águilas de aspirar a un campeonato.

El exportero Héctor Miguel Zelada dijo en una entrevista para Fox Sports que el arquero Guillermo Ochoa “es limitado para salir, porque es limitado para jugar con los pies. No sabe contrarrestar remates de 30-40 metros”.

Ejemplificó que en el comienzo de la carrera de Guillermo, Atlas le hizo un par de goles y lo que generó críticas al futbolista, “algunos comentarios fueron que tenía problemas de vista en remates de larga distancia”.

El exfutbolista argentino aclaró que no culpa al portero americanista de los tres goles que hizo Cristian Calderón. “Insisto, Ochoa pudo hacer más en los goles. Ochoa no camina el arco. Ochoa no camino ni un paso. Fueron soberbios goles, pero Ochoa pudo hacer más”.

Héctor Miguel Zelada formó parte del plantel de América de 1979 a 1987 (Foto: Twitter@HectorMiguelZe7)

En la fase regular, América fue la séptima defensiva que más goles permitió (22), además su ofensiva fue las que más anotaciones acumuló (31).

Zelada, quien fue parte del parte de la organización americanista de 1979 a 1987, mencionó otros aspectos Ochoa como el hecho de que es “el mejor arquero del mundo en su zona de confort […] para ser grande, el mejor, hay que ser bastante completo”.

Sobre el liderazgo del guardameta americanista, consideró que “le falta un poco más de carácter, un poco más de personalidad. Le ha faltado liderazgo porque los extranjeros no tienen identidad y el resto son muy jóvenes”. La eliminación ante el Rebaño Sagrado, mencionó, le molesto, aunque reconoció que la victoria fue justa.

Héctor Miguel calificó que el América durante el torneo “fue un equipo corto, pobre. Que nunca encontró el funcionamiento, con extranjeros con un bajo rendimiento, con jugadores extranjeros que no saben lo que es vestir la camiseta del América, hoy por hoy muchos no saben lo que es tener esa camiseta puesta”.

“No estuvimos a la altura del compromiso”

Guillermo Ochoa, portero de los azulcrema, mencionó que en un mensaje en redes sociales: “Estamos tristes y decepcionados como gran parte de ustedes, un torneo raro y diferente desde el inicio por todas las circunstancias de este 2020 pero no es pretexto para no haber dado una mejor batalla el día de ayer”.

Asimismo, reconoció que América no estuvo a la altura del compromiso que tuvieron en la fase final del torneo mexicano y “tenemos que dar la cara; pero sobre todo levantarla porque tenemos en muy poco un torneo que jugar y sacarnos la espina”.

El portero de las Águilas se comprometió a que el equipo mejorará en la Liga de Campeones de la Concacaf, la parte final del torneo se disputará del 16 al 22 de diciembre.

Independientemente de los resultados que logré el equipo en dicha participación, puntualizó, no cambiará lo sucedido en la Liguilla. A pesar de que, en caso de ganar la competencia, podrían disputar el Mundial de Clubes en febrero.

