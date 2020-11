“Somos uno de los favoritos”: Luis Romo aseguró que Cruz Azul quiere terminar con la sequía de más de 20 años sin título de liga

Luis Romo no tuvo empacho en calificar a La Máquina como uno de los favoritos para salir campeón en este torneo (Foto: Cuartoscuro)

Cruz Azul tiene una carga pesada en su espalda en este cierre de torneo: terminar con la sequía de más de 20 años sin ser campeón. Sin embargo, para el mediocampista Luis Romo, esto es un aliciente para sumar la novena estrella.

El mediocentro no tuvo empacho en calificar a La Máquina como uno de los favoritos para salir campeón en este torneo. “Somos uno de los equipos favoritos, lo sabemos, por lo que representa este escudo y sabemos de la necesidad que hay de obtener el título”, comentó en una entrevista con la Liga MX.

El futbolista de 25 años apuntó que el equipo celeste está preparado para superar a los fantasmas que los persiguen desde el torneo Invierno de 1997. Aseguró que el plantel tiene la calidad suficiente para competir contra cualquier equipo en la Liguilla.

“Se percibe a un equipo con mucha hambre, con mucha ilusión, con ganas de ser campeón. Estamos preparados para todo, sabemos que en instancias finales cualquier equipo le puede competir a cualquiera, estoy tranquilo, porque sé que el plantel tiene calidad y capacidad para trascender en el terreno de juego”, señaló.

El también seleccionado mexicano calificó a los cementeros como una plantilla combativa. “Cuando este equipo se esmera y lucha, nos vemos muy bien, cuando dejamos de hacerlo, sí hay una diferencia y esa es la tónica que tenemos que seguir en la Fase Final”, agregó.

Y es que Cruz Azul fue uno de los clubes más constantes del torneo Guard1anes 2020. Sus grandes actuaciones lo colocaron en la cuarta posición de la tabla general con 29 puntos, lo que les dio el pase directo a la Fiesta Grande.

Sin embargo, los de La Noria tuvieron un trompicado cierre de campaña. De sus últimos cinco enfrentamientos, los pupilos del uruguayo Robert Dante Siboldi perdieron en cuatro ocasiones y sólo pudieron sumar un triunfo.

A pesar de ello, Romo recordó que hay una gran exigencia en el club cementero por su historia en el fútbol mexicano. Anotó que esta situación es favorable para la competencia interna y, por lo tanto, para obtener mejores resultados en la cancha.

“Me tocó llegar a un plantel de mucha calidad y eso me ha ayudado a obtener un mejor nivel, las exigencias en este equipo son muy altas para todos; el convivir con jugadores de tanta calidad te hace estar atento en todo momento y no descuidarte, porque en cualquier momento alguien más puede ganarse el puesto y eso ayuda en el funcionamiento colectivo”, explicó.

Vale recordar que el mediocentro mexicano llegó a Cruz Azul para el torneo pasado. Desde entonces se ha ganado la confianza de Siboldi y aparece cada fin de semana en el 11 titular de La Máquina.

Entre los dos torneos, Luis Romo suma 25 partidos disputados, todos ellos como titular. En total acumula 2,222 minutos en el campo de juego, donde ha conseguido dos anotaciones y dos asistencias.

Su regularidad lo llevó a ser convocado por el argentino Gerardo “Tata” Martino a la selección mexicana. En el último encuentro de preparación este martes, contra el conjunto de Japón, el mediocampista celeste jugó los 90 minutos en la victoria del Tricolor (2-0).

